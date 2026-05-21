Mundial 2026: El plan de México para garantizar internet sin fallas en los estadios

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, el gobierno mexicano ha tomado una decisión que espera ayude a que todos los aficionados, tanto locales como visitantes extranjeros que lleguen a México, vivan una experiencia inolvidable compartiendo cada minuto en sus redes sociales sin afectar a los habitantes.

A través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se aprobó la concesión de licencias temporales y gratuitas de espectro radioeléctrico para los principales operadores móviles del país.

Esta medida de última hora, estipulada en el Diario Oficial de la Federación, exenta a las compañías telefónicas del cobro en bandas de transmisión de alta capacidad (600 MHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz y 3.3 a 3.6 GHz). De acuerdo con el documento normativo: “Se otorga un descuento del 100% en el pago de derechos por la explotación de bandas a los concesionarios que cuenten con autorizaciones de uso temporal de espectro emitidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones”.

El despliegue estratégico está proyectado para cubrir un radio de cinco a siete kilómetros en puntos de alta concentración, abarcando el Estadio Ciudad de México, el Estadio Guadalajara, el Estadio Monterrey, además de plazas públicas como el Zócalo y los aeropuertos sedes.

Para qué servirá esto a la población durante el mundial 2026

Para la gente común, hablar de espectros puede no ser algo normal, pero en resumen, permitirá que los usuarios de telefonía móvil puedan tener una mayor capacidad para el uso de datos reduciendo la posibilidad de apagones digitales, especialmente en zonas de alta afluencia.

El Estadio Guadalajara está listo para el Mundial 2026 Mexsport

Algunos especialistas habían señalado preocupación por cómo funcionaría el internet móvil en dispositivos en zonas cercanas a los estadios o zonas de fanáticos, donde generalmente se necesitaría de un código en una aplicación para acceder a los inmuebles. La alta demanda en estas zonas podría dificultar el acceso.

Ahora, la meta es que los miles de aficionados locales y extranjeros congregados en los estadios mantengan intacta su conectividad; esto incluye garantizar el funcionamiento de los servicios de emergencia, agilizar la lectura de boletos digitales y permitir la interacción fluida en redes sociales.