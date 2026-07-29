"No venimos a pasear ni ser sparring": Salomón Rondón tras derrota en Juego de Estrellas

Salomón Rondón, delantero de la Liga MX, dejó ver cierta frustración por la derrota ante el equipo de la Major League Soccer (4-3), en el Juego de Estrellas celebrado en el Bank of America Stadium de Charlotte, en Carolina del Norte.

"Obviamente es un orgullo representar a la Liga MX, estos partidos de exhibición son de los que gusta ganar a uno, no venimos aquí a pasear ni ser el sparring de nadie, pero bueno, se dio como se dio", lamentó el goleador del Pachuca.

De igual manera, Salomón Rondón recalcó la propuesta de llevar un All-Stars a México, además de atizar en la diferencia de momentos que viven los torneos de Liga MX y MLS respecto al próximo torneo de Leagues Cup, este último con calendario avanzado.

"Esperemos que este partido también se pueda hacer en México. La primera vez que jugué Leagues Cup, venía de jugar dos jornadas en México y la MLS tenía ya seis meses adelantada, claro que no es excusa, influye, pero el ritmo competitivo está adelantado, también hubo parón del Mundial, pero venimos recién empezando la liga".

En esa línea de Leagues Cup, Salomón Rondón manifestó sus mejores deseos para los equipos de la Liga MX.

"Será un torneo muy bonito, muy competitivo y ojalá se lo lleve un equipo mexicano", sentenció en la zona mixta el futbolista venezolano y autor del segundo tanto de la Liga MX.

Los goles de la MLS corrieron por cuenta de Son Heung-min (20’, 23’), Philip Zinckernagel (41’) y Evander (58’). Por la Liga MX anotaron Luis Gabriel Rey (9’), Salomón Rondón (55’) y José Paradela (90’).