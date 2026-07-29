Pese a bajas, Cristóbal Alfaro presume las virtudes de la Selección Mexicana Sub-20 en Premundial 

Prueba de fuego para la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la Concacaf. Esta noche se juega el liderato del grupo ante Guatemala; sin embargo, los dirigidos por Alex Diego sufren un par de bajas: la del guardameta Sebastián Liceaga (suspendido por tarjeta roja) y del atacante Santiago Sandoval (fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha).

Pero la confianza se presume intacta en el Tricolor, según el defensa Cristóbal Alfaro.

“Estamos muy, hemos venido entrenando en este ciclo ya durante un mes, pero anteriormente preparándonos un año, hemos tenido algunas bajas, pero al que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera, porque tenemos otros 20 preparados”, dijo el jugador del Atlante tras el cierre de filas, en Puebla.

Al cerrojo de la fase grupal, México Sub-20 llega con seis unidades, mientras que los guatemaltecos, con tres, las mismas que ostenta Costa Rica; Antigua y Barbuda marcha sin unidades.

Además, el Tricolor se perfila favorito por ser anfitrión en el Estadio Cuauhtémoc.

“Me quedo sorprendido con la afición, ha estado ahí, a lo mejor no se ha llenado el estadio, aunque se llene solamente una zona, ellos hacen vibrar todo el estadio y nos hacen sentir que el estadio está lleno, creo que la afición ha sido muy importante para nosotros, hemos creado una buena conexión sobre todo este último partido (victoria 2-0 sobre Costa Rica), esperemos que sigan asistiendo, que nos sigan acompañando y que nosotros les vamos a dar grandes alegrías”, añadió Alfaro.

En el histórico dentro de los campeonatos sub-20 de la Concacaf, México domina la serie ante Guatemala, con nueve victorias, dos empates y sin derrotas.

“Importante llegar invictos a la fase final, creo que este partido va a ser todavía más importante para llegar con más confianza, para llegar enrachados”, concluyó el defensa central mexicano.

Sobre el estado físico de Sandoval, el entorno del futbolista confirmó que la cirugía a la que fue sometido en un centro de especialidades en Guadalajara, Jalisco, resultó un éxito.

México y Guatemala se medirán este 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en punto de las 19:00 horas.