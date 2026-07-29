De mal en peor: Ángel Correa se lesiona y River Plate vuelve a perder

River Plate atraviesa un complicado arranque de temporada en la Primera División de Argentina. Después de concretar el fichaje de Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022, el club acumula dos derrotas consecutivas y ahora también enfrenta la incertidumbre por la lesión de su principal incorporación del mercado.

El traspaso de Correa estuvo rodeado de polémica durante varias semanas debido a las negociaciones entre Tigres y River Plate. Finalmente, la operación se cerró por 19 millones de dólares en abonos y el atacante se incorporó al conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet para disputar el Clausura argentino.

Tras debutar como suplente frente a Barracas Central, partido en el que River perdió por 1-0, Correa tuvo su primera titularidad en la segunda jornada. Sin embargo, su participación terminó antes del silbatazo final debido a un golpe que obligó al cuerpo técnico a sustituirlo.

Ángel Correa es duda para River. Mexsport

Ángel Correa abandona el partido por lesión

River Plate visitó a Gimnasia y Esgrima de La Plata en la segunda fecha del Clausura argentino con la intención de conseguir sus primeros puntos del torneo.

Sin embargo, el conjunto millonario volvió a caer, esta vez por 1-0, después del gol anotado por Alexis Steimbach al minuto 80.

Más allá del resultado, la principal preocupación para River fue la situación física de Ángel Correa.

Al minuto 70, el atacante argentino protagonizó un choque de rodillas con Enzo Martínez. Tras la acción permaneció algunos instantes sobre el terreno de juego con evidentes molestias y tuvo que abandonar el encuentro.

Eduardo "Chacho" Coudet decidió reemplazarlo por Facundo Colidio, mientras que Correa permaneció en la banca con hielo sobre la zona afectada después de salir del campo.

Hasta el momento no se ha informado la gravedad de la lesión sufrida por el futbolista.

River Plate también pierde a Mauro Arambarri y Marcos Acuña

Los problemas físicos no terminaron con la salida de Ángel Correa.

Durante el primer tiempo, el uruguayo Mauro Arambarri recibió un pisotón accidental por parte de Alexis Steimbach. Aunque logró terminar la primera mitad, el cuerpo técnico decidió sustituirlo durante el descanso para evitar mayores complicaciones.

Más adelante, ya en la segunda parte, Marcos "Huevo" Acuña también tuvo que abandonar el partido. El lateral sintió molestias después de realizar un recorrido por la banda izquierda y, tras detener su carrera, solicitó el cambio.

De esta manera, River Plate concluyó el encuentro con tres jugadores sustituidos por problemas físicos, además de sufrir su segunda derrota consecutiva en el campeonato.

El inicio del Clausura argentino se ha complicado para el equipo del "Chacho" Coudet, que todavía no suma puntos y ahora deberá esperar la evolución de Ángel Correa, Mauro Arambarri y Marcos Acuña, cuyas lesiones aún no tienen un diagnóstico oficial.