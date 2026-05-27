Histórico: Knicks regalan boletos para las Finales de la NBA a jóvenes de escasos recursos en NY

Los New York Knicks no solo están haciendo historia dentro de la duela en estos playoffs de la NBA 2026; también lo están haciendo fuera de ella. En vísperas de su regreso a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, la organización neoyorquina anunció una conmovedora iniciativa social que ha desatado los aplausos en todo el mundo del deporte.

La franquicia neoyorquina donará al menos 500 boletos a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que puedan asistir al mítico Madison Square Garden durante la serie por el campeonato. La encargada de distribuir las entradas será la Garden of Dreams Foundation, que recibirá 250 boletos para el Juego 3 (8 de junio) y otros 250 para el Juego 4 (10 de junio). En caso de ser necesario un Juego 6, la donación escalará a un total de 750 boletos.

"Estamos orgullosos de crear experiencias únicas e irrepetibles para los jóvenes de nuestras comunidades locales", dijo Rich Constable, vicepresidente ejecutivo de Impacto Social de MSG Entertainment.

Los New York Knicks ganaron su primer título de la Conferencia Este desde 1999. Reuters

Un regalo de oro puro en la ciudad de los rascacielos

El valor de este gesto es incalculable, considerando que las entradas para ver las Finales de la NBA en la Gran Manzana tras casi tres décadas de sequía alcanzan precios estratosféricos en el mercado. Pero los Knicks quieren que su comunidad sea parte de una postemporada que está siendo de ensueño.

Paso arrollador: Tras un tropiezo inicial ante Atlanta, Nueva York encadena 11 victorias consecutivas en estos playoffs, habiendo barrido a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers.

Tras un tropiezo inicial ante Atlanta, Nueva York encadena en estos playoffs, habiendo barrido a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers. El líder del barco: Jalen Brunson , flamante MVP de las Finales del Este, comanda al equipo promediando 26.9 puntos y 6.6 asistencias por encuentro.

, flamante MVP de las Finales del Este, comanda al equipo promediando 26.9 puntos y 6.6 asistencias por encuentro. Margen histórico: En esta racha, los Knicks están aplastando a sus rivales por un promedio de 23.8 puntos de diferencia, la cifra más alta en la historia de la NBA para un tramo de postemporada.

Esperando rival en el Oeste

Los Knicks arrancarán las Finales como visitantes, ya que tanto los San Antonio Spurs como el Oklahoma City Thunder (quienes definen la Conferencia Oeste) ostentan mejor récord de temporada regular. Sin embargo, cuando la serie se traslade a Nueva York, el Garden rugirá con un público que, gracias a esta iniciativa, incluirá a quienes más lo necesitan.