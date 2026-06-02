El precio de la gloria, las selecciones más caras que buscarán ganar el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 todavía no comienza, pero ya existe una clasificación en la que Francia ocupa el primer lugar.

Con las 48 listas oficiales entregadas a la FIFA, quedaron definidos los 1,248 futbolistas que participarán en el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Junto con los nombres también apareció otra cifra que refleja el tamaño económico del futbol moderno: el valor de mercado combinado de todos los planteles supera los 20,000 millones de dólares.

La estimación, elaborada por el portal especializado Transferoom, convierte al Mundial 2026 en el más valioso de la historia.

La expansión del torneo de 32 a 48 selecciones contribuyó al aumento de la cifra total, aunque el peso económico continúa concentrado en las grandes potencias europeas.

Francia encabeza la lista con una plantilla valorada en aproximadamente 1,679 millones de dólares. El vigente subcampeón mundial cuenta con algunas de las figuras más cotizadas del planeta, entre ellas Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, dos jugadores que han protagonizado las etapas más recientes del mercado internacional.

Detrás aparece España con un valor cercano a los 1,622 millones de dólares, impulsada por una generación que combina juventud y experiencia. Inglaterra ocupa el tercer puesto con una plantilla de 1,610.

Las selecciones más caras del Mundial 2026

1. Francia 1,679 millones

2. España 1,622 millones

3. Inglaterra 1,610 millones

4. Alemania 1,300 millones

5. Portugal 1,162 millones

6. Brasil 1,082 millones

7. Países Bajos 997 millones

8. Argentina 850 millones

9. Bélgica 773 millones

10. Noruega 734 millones

La presencia de Portugal entre los primeros lugares refleja la profundidad de una plantilla que combina figuras consolidadas con una nueva generación de futbolistas valorados en cientos de millones de dólares. Alemania y Brasil completan un grupo de selecciones cuya cotización supera los 1,000 millones.

Un Mundial de cifras nunca vistas

El valor total de los jugadores inscritos rebasa los 20,400 millones de dólares, una cantidad sin precedentes para una competencia internacional de selecciones.

Para dimensionar la magnitud de la cifra, equivale a más de 16 veces el valor conjunto de las 32 selecciones que disputaron el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el mercado de transferencias todavía estaba lejos de las cantidades actuales.

La transformación económica del futbol durante la última década ha sido impulsada por contratos televisivos globales, inversiones de fondos internacionales y traspasos cada vez más elevados.

Hoy, futbolistas como Mbappé, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Jamal Musiala o Vinícius Júnior representan activos valorados en decenas o incluso cientos de millones de dólares.El dinero no garantiza el título

La historia de los Mundiales demuestra que la plantilla más cara no siempre termina levantando la copa.

Francia llegó al Mundial como la selección más valiosa también en Qatar 2022 y alcanzó la final, pero el título quedó en manos de Argentina. Cuatro años antes, en Rusia 2018, los franceses sí lograron convertir su talento en campeonato.

A partir del 11 de junio, cuando comience la edición más grande de la historia, las valoraciones de mercado quedarán en segundo plano. Durante poco más de un mes, los 20,000 millones de dólares reunidos en las canchas de Norteamérica tendrán que demostrar que el precio y el rendimiento pueden caminar en la misma dirección.