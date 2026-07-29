Romina Hinojosa hace historia: cuándo y dónde ver el debut de la mexicana en el Tour de Francia Femenil 2026

El apellido Hinojosa aparecerá por primera vez en la historia del Tour de Francia Femenil. No será un nombre más dentro de una lista de salida. Será la confirmación de que México comienza a encontrar un lugar en una de las carreras que más rápido ha crecido dentro del ciclismo mundial.

Romina Hinojosa está lista para escribir una página inédita para el deporte mexicano cuando tome la salida con el equipo Intermarché-Lotto Ladies del Tour de France Femmes avec Zwift 2026, que celebrará su quinta edición del 1 al 9 de agosto. La mexicana del Laboral Kutxa Fundación Euskadi será una de las 154 ciclistas que enfrentarán un recorrido diseñado para exigir a todos los perfiles desde velocistas, escaladoras y especialistas contra el reloj.

En una relación con Isaac del Toro

El debut de Hinojosa llega en un momento especial para el ciclismo mexicano. Su nombre ha ganado atención internacional también por su relación con Isaac del Toro, una de las grandes figuras del ciclismo mundial y protagonista del Tour de Francia masculino. La pareja representa una generación que está acercando este deporte a una nueva audiencia en México.

Pero antes que cualquier vínculo personal, Hinojosa llega al Tour por mérito propio. La ciclista mexicana superó una etapa complicada en su preparación después de sufrir una fractura de muñeca izquierda, una lesión que puso en duda su presencia en la competencia. Su recuperación le permitió cumplir el objetivo de estar en la línea de salida de la prueba más importante del calendario femenino.

¿Cuándo inicia el Tour de Francia Femenil y dónde verlo?

El Tour de Francia Femenil 2026 comenzará el sábado 1 de agosto con una etapa completamente en territorio suizo. La salida será en Lausana y el pelotón regresará al mismo punto después de 138 kilómetros, en una jornada pensada para las corredoras explosivas.

La competencia podrá seguirse en México por la señal de ESPN y Disney +, con transmisiones en vivo de cada etapa y cobertura especial durante los nueve días de carrera.

¿Cómo será el recorrido del Tour Femenil?

La edición 2026 tendrá un recorrido internacional. Las primeras tres etapas se disputarán entre Suiza y la entrada a Francia, antes de que el pelotón avance hacia el sur hasta llegar a Niza, donde terminará la carrera.

Un Tour histórico de mil 175 kilómetros. La quinta edición del Tour de Francia Femenil será la más larga desde su regreso al calendario internacional en 2022. Las corredoras enfrentarán nueve etapas con una distancia total de mil 175 kilómetros y un desnivel acumulado de 18 mil 795 metros, una cifra récord para la prueba.

Romina Hinojosa correrá para el equipo Intermarché-Lotto Ladies. Redes sociales

TOUR DE FRANCIA FEMENIL 2026

Etapas y distancias

Etapa 1

1 agosto

Lausana - Lausana

138 km

Etapa 2

2 agosto

Aigle - Ginebra

147.9 km

Etapa 3

3 agosto

Ginebra - Poligny

156.5 km

Etapa 4

4 agosto

Gevrey-Chambertin - Dijon

Contrarreloj individual

21 km

Etapa 5

5 agosto

Mâcon - Belleville-en-Beaujolais

140 km

Etapa 6

6 agosto

Montbrison - Tournon-sur-Rhône

153.4 km

Etapa 7

7 agosto

La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux

146.8 km

Etapa 8

8 agosto

Sisteron - Niza

171.9 km

Etapa 9

9 agosto

Niza - Niza

99.2 km

TOTAL:

9 etapas

1,175 km

18,795 metros de desnivel

El recorrido tendrá tres etapas planas, tres de media montaña, dos de montaña y una contrarreloj individual. La organización diseñó una carrera donde la pelea por la clasificación general podría mantenerse abierta hasta los últimos días.

El reto del Mont Ventoux y una carrera para especialistas

El gran punto de quiebre llegará en la séptima etapa, cuando el pelotón enfrente por primera vez en la historia del Tour de Francia Femenil una llegada al Mont Ventoux, una de las montañas más emblemáticas del ciclismo mundial. La jornada tendrá 146.8 kilómetros y será decisiva para las aspirantes al título.

La carrera terminará en Niza con una última etapa corta, pero exigente, donde las pendientes podrían modificar la clasificación general antes de la llegada final.

Para México, la edición 2026 tendrá un significado especial. Mientras Isaac del Toro abrió una nueva ventana para el ciclismo nacional en la rama masculina, Romina Hinojosa tendrá la oportunidad de convertirse en la primera mexicana en competir oficialmente en el Tour de Francia Femenil.

El objetivo no será solamente cruzar la meta. Será dejar una primera marca en una carrera que durante décadas estuvo reservada para pocas protagonistas y que ahora comienza a escribir también historias latinoamericanas.