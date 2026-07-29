La tiranía escarlata continúa en LMB, Diablos Rojos del México conquistan el banderín de la Zona Sur

Los Diablos Rojos del México siguen escribiendo páginas históricas en la Liga Mexicana de Beisbol. La novena escarlata aseguró el liderato de la Zona Sur en la Temporada 2026 y dio otro paso rumbo al objetivo más ambicioso de la franquicia que es conquistar el tricampeonato, una hazaña que sólo un equipo ha conseguido en más de 100 años de historia del circuito.

Con marca de 59-28, los Diablos sellaron el título de la Zona Sur después de una jornada perfecta ante los Leones de Yucatán en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde consiguieron una doble victoria con pizarras de 14-2 y 8-7.

El campeonato divisional llegó después de que el México necesitaba únicamente un triunfo para hacerlo oficial. La victoria en la continuación del juego suspendido por lluvia del martes confirmó matemáticamente el primer lugar del pelotón, mientras que el segundo triunfo del día reforzó el dominio escarlata. Un dominio histórico en la Zona Sur

Diablos logra hazaña inédita

El campeonato divisional de 2026 tiene un valor especial para los Diablos Rojos. Se trata del séptimo título de zona consecutivo para la organización, una racha inédita en la historia del equipo.

En tres ocasiones anteriores los escarlatas habían conseguido seis campeonatos divisionales consecutivos, pero nunca habían alcanzado una cadena de siete. En total, representa el título divisional número 35 en la historia de la franquicia y el 20 conquistado en la Zona Sur.

La novena dirigida por el México mantiene así una temporada dominante en la que aseguró el primer puesto cuando todavía restan encuentros del calendario regular.

El triunfo también dejó sin posibilidades a los Olmecas de Tabasco, que marchan segundos en la Zona Sur con 49 victorias y únicamente ocho encuentros pendientes.

El camino hacia el tricampeonato

El siguiente reto de los Diablos es todavía mayor. Desde que la Liga Mexicana de Beisbol inició su historia, únicamente un equipo ha conseguido ganar tres campeonatos consecutivos.

Los Sultanes de Monterrey lograron la hazaña entre 1947 y 1949, aunque los primeros dos títulos fueron conquistados bajo el nombre de Industriales de Monterrey antes de adoptar la identidad actual.

Ahora los Diablos buscan entrar a ese selecto grupo después de conquistar los campeonatos de 2024 y 2025. La organización escarlata intenta convertirse en el segundo tricampeón del circuito y sumar un logro que ha resistido durante más de siete décadas.

Bauer y una ofensiva explosiva sellaron el título

La primera victoria de la jornada tuvo como protagonista a Trevor Bauer, quien completó el duelo suspendido del martes. El derecho lanzó las siete entradas necesarias para terminar el encuentro, permitió cinco imparables y dos carreras, sin regalar bases por bolas y con cinco ponches.

Bauer ponchó a cinco enemigos en el primer juego de la doble cartelera. Diablos Rojos

El trabajo del estadunidense se complementó con los dos innings sin carrera que había lanzado el joven Obed Balderas el día anterior.

La ofensiva roja atacó desde temprano. Después de fabricar siete carreras en la primera entrada cuando el encuentro se reanudó, los Diablos agregaron dos anotaciones en la tercera y cinco más en la octava para completar la victoria de 14-2.

Rio Ruiz encabezó la producción con cuatro carreras impulsadas, mientras que Moisés Gutiérrez, Robinson Canó y Juan Carlos Gamboa aportaron tres imparables cada uno. Luis Liberato y Moisés Gutiérrez también conectaron cuadrangulares. Julián Ornelas entra al club del 20-20

Noche perfecta en el Harp

La segunda victoria del día tuvo otro momento histórico para la franquicia. Julián Ornelas conectó su cuadrangular número 20 de la temporada y se convirtió en el primer pelotero mexicano en la historia de los Diablos Rojos del México en conseguir una campaña de 20 jonrones y 20 bases robadas.

El jardinero izquierdo llegó a 20 vuelacercas y se mantiene como uno de los líderes de la Liga en robos con 33 estafas.

Ornelas es apenas el cuarto jugador en la historia de los Diablos en alcanzar el club del 20-20 y el primero nacido en México en conseguirlo. Antes lo lograron extranjeros como parte de la historia ofensiva de la franquicia.

Julián Ornelas se convirtió en el primer mexicano de Diablos con 20 cuadrangulares y 20 bases robadas. ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA

Lo que sigue para los Diablos

Después de asegurar la cima de la Zona Sur, los Diablos tendrán descanso este jueves y regresarán al Estadio Alfredo Harp Helú el viernes para abrir una serie de tres encuentros ante los Guerreros de Oaxaca. El juego del sábado será llevado a todo México por la señal de Imagen Televisión.

Será la última serie como local de la temporada regular antes de que el equipo escarlata inicie la defensa de su corona con la mira puesta en una meta que sólo los Sultanes han conseguido: un tricampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol.