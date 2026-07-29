Son Heung-Min lidera el triunfo de la MLS ante la Liga MX; el All-Star Game cambiará de fecha para 2027
Otra vez la Liga de Futbol de Estados Unidos manifiesta el dominio ante la Liga MX que llega mas apurada y con problemas a este juego de estrellas, por lo que se busca cambiar la fecha en el calendario próximo.
CHARLOTTE.-La MLS iluminó el cielo de Charlotte con sus estrellas, quienes se encargaron de vencer 4-3 a la escuadra mexicana dirigida por Antonio Mohamed. De las cinco ocasiones en las que la MLS y la Liga MX han medido fuerzas, los estadounidenses llevan la cuenta a su favor con cuatro triunfos.
Es entonces cuando las palabras de Mohamed toman sentido: el partido debería jugarse en otra fecha y en México; así, los jugadores mexicanos podrían estar en mejores condiciones para defender el honor de su liga.
Y es que se necesita estar en el mejor momento con los mejores para enfrentar a figuras del calibre de Son Heung-Min, quien se encargó de construir la victoria para los de la MLS. Aunque Luis Rey abrió el marcador tras aprovechar una jugada a balón parado y una mala salida del arquero Freese, el surcoreano resolvió el juego a su favor en menos de cinco minutos: primero al 19' con un disparo cruzado que dejó sin opciones a Acevedo y después, al 22', con un potente remate desde el centro del área. Con el 2-1 a favor, los locales se sacudieron la presión y comenzaron a jugar más sueltos. Así cayó el gol de Zinkernagel al 42'.
La Liga MX trató de reaccionar en el segundo tiempo
Para el segundo tiempo, Mohamed cumplió lo prometido y le dio juego al resto del equipo. Con la entrada de Salomón Rondón al campo surgió el peligro y llegó el 3-2, pero el brasileño Evander puso el 4-2 que volvía a poner distancia.
Con el grito de "Sí se puede" y el tiempo extinguiéndose, José Paradela acercó a México, y un par de jugadas del cuadro de Mohamed encendieron la chispa de la esperanza, pero nada cambió. El equipo mexicano sumó su cuarta derrota en la historia del MLS All-Star Game, un juego que vive su última edición en verano y que espera encontrar pronto un hueco en el calendario que beneficie a ambas ligas y al nivel en la cancha.
En septiembre de 2027, al parecer, será su siguiente edición.