Son Heung-Min lidera el triunfo de la MLS ante la Liga MX; el All-Star Game cambiará de fecha para 2027

CHARLOTTE.-La MLS iluminó el cielo de Charlotte con sus estrellas, quienes se encargaron de vencer 4-3 a la escuadra mexicana dirigida por Antonio Mohamed. De las cinco ocasiones en las que la MLS y la Liga MX han medido fuerzas, los estadounidenses llevan la cuenta a su favor con cuatro triunfos.

Es entonces cuando las palabras de Mohamed toman sentido: el partido debería jugarse en otra fecha y en México; así, los jugadores mexicanos podrían estar en mejores condiciones para defender el honor de su liga.

Y es que se necesita estar en el mejor momento con los mejores para enfrentar a figuras del calibre de Son Heung-Min, quien se encargó de construir la victoria para los de la MLS. Aunque Luis Rey abrió el marcador tras aprovechar una jugada a balón parado y una mala salida del arquero Freese, el surcoreano resolvió el juego a su favor en menos de cinco minutos: primero al 19' con un disparo cruzado que dejó sin opciones a Acevedo y después, al 22', con un potente remate desde el centro del área. Con el 2-1 a favor, los locales se sacudieron la presión y comenzaron a jugar más sueltos. Así cayó el gol de Zinkernagel al 42'.

Gol de Paradela en el All Star Game captura de pantalla

La Liga MX trató de reaccionar en el segundo tiempo

Para el segundo tiempo, Mohamed cumplió lo prometido y le dio juego al resto del equipo. Con la entrada de Salomón Rondón al campo surgió el peligro y llegó el 3-2, pero el brasileño Evander puso el 4-2 que volvía a poner distancia.

Con el grito de "Sí se puede" y el tiempo extinguiéndose, José Paradela acercó a México, y un par de jugadas del cuadro de Mohamed encendieron la chispa de la esperanza, pero nada cambió. El equipo mexicano sumó su cuarta derrota en la historia del MLS All-Star Game, un juego que vive su última edición en verano y que espera encontrar pronto un hueco en el calendario que beneficie a ambas ligas y al nivel en la cancha.

En septiembre de 2027, al parecer, será su siguiente edición.