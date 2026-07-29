Alejandro Zendejas reporta con el América tras cirugía 

Alejandro Zendejas fue la novedad del día en el América, al reaparecer en las instalaciones de Coapa tras someterse a una cirugía, luego de su participación con la Selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026.

El pasado 15 de julio, el América informó que el mexicoestadounidense viajó a España, para una intervención quirúrgica: "Le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución".

La mejoría de Alejandro Zendejas marcha sin contratiempos. Este miércoles el dorsal 10 se presentó en el club, para comenzar su rehabilitación en el gimnasio y con trabajos individuales sobre cancha, de acuerdo con las imágenes que el club compartió.

Con dos jornadas disputadas del Apertura 2026, con saldo de un partido ganado y otro empatado, las Águilas del América también sufren la baja por lesión de Brian Rodríguez, volante por izquierda que estará por lo menos dos semanas más fuera de circulación.

Alejandro Zendejas en sesión de rehabilitación en el gimnasio del Club América. Club América

El último partido de Alejandro Zendejas como americanista fue el 10 de mayo pasado, en la vuelta de los cuartos de final contra los Pumas, duelo en que las Águilas sufrieron la eliminación en el Clausura 2026. Posteriormente el atacante acudió a la convocatoria mundialista de los Estados Unidos, conjunto con el que sumó solamente 14 minutos de acción.

El Apertura 2026 será el décimo torneo que Alejandro Zendejas dispute en la Liga MX como americanista. Sin embargo, encontrará una nueva era con Guillermo Almada como sucesor de André Jardine en la dirección técnica.

antes de enfocarse en la Leagues Cup, el América sostendrá el domingo su duelo de la J-3 ante Santos Laguna, en el Estadio Banorte. Y por el momento, el regreso tanto de Zendejas como del 'Rayito' Rodríguez sigue en vilo, mientras que el nuevo futbolista de las Águilas, el colombiano Óscar Perea, tampoco estará disponible.