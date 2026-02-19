No todo es Isaac del Toro: Yareli Acevedo conquista el oro en el Panamericano de Pista 2026

El ciclismo mexicano vive días paralelos. A miles de kilómetros de la pista chilena, el bajacaliforniano Isaac del Toro disputa el UAE Tour entre desiertos y autopistas de los Emiratos Árabes Unidos. En el velódromo de Peñalolén, la historia tomó forma distinta con la pedalista capitalina Yareli Acevedo, que dominó la prueba de eliminación del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista y colgó el oro con temple de campeona.

La carrera fue una prueba de paciencia y nervio. La eliminación castiga el error mínimo. Cada dos vueltas cae una rival. Acevedo supo esconderse cuando la velocidad subió y eligió el momento exacto para lanzar el ataque. La cubana Marlies Mejías resistió hasta el cierre para quedarse con la plata. La chilena Scarlet Cortés levantó al público con el bronce. México celebró en silencio de concentración y estalló en la última campana.

Acevedo cuidó rueda en los primeros cortes y evitó el viento en la recta principal. En la parte final abrió hueco con un cambio limpio y sostuvo la línea. No hubo foto de llegada. Hubo autoridad. La prueba de eliminación forma parte del ómnium olímpico y premia a la ciclista más lúcida en un caos ordenado. La mexicana mostró esa lucidez.

El oro de Acevedo fue el segundo de México en el torneo y el tercero en el medallero de la delegación en Santiago. La misma Acevedo había sumado plata en la persecución por equipos junto a Anet Barrera, María Fernanda Figueroa y Sofía Arreola con tiempo de 4:20.000. Estados Unidos ganó esa final con 4:17.682. Canadá completó el podio. En la velocidad por equipos femenina México abrió el campeonato con oro y tiempo de 47.162, por delante de Colombia.

La pedalista de 24 años llegó a Chile con credenciales de élite. En octubre de 2025 ganó oro mundial en la prueba por puntos en el mismo velódromo de Peñalolén con un cierre feroz que le dio 20 unidades en el sprint final. Ese título le cambió el tono a su carrera. La convirtió en referente continental y en amenaza real para Europa en citas globales.

La campeona del mundo demostró su poder en el certamen continental. Cortesía Panam Sports

Ciclismo en ascenso

Mientras Del Toro busca protagonismo en el WorldTour, la pista mexicana acumula señales firmes. El programa nacional ha crecido en ciencia aplicada, control de cargas y especialización. La constancia se refleja en medallas y en la madurez de sus líderes. Acevedo corre con la calma de quien conoce su motor y sus límites.

Chile dejó un mensaje claro. México no depende de un sólo nombre ni de una sola modalidad. La ruta emociona con Del Toro y su irrupción internacional. La pista construye con Acevedo y una generación que suma relevos de calidad. Dos historias en paralelo que apuntan al mismo destino, el podio olímpico.