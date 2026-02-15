Isaac del Toro hoy en el UAE Tour 2026 dónde ver su debut y por qué arranca con presión

Este lunes marca un punto de partida cargado de tensión para Isaac del Toro . El joven de 22 años abre su tercera temporada profesional en el UAE Tour, la carrera de casa de su escuadra UAE Team Emirates XRG , y lo hace con etiqueta de favorito. El ciclismo mundial lo mira distinto después de una campaña que rompió inercias y lo instaló como rostro latino en el pelotón de élite.

Del Toro llega con confianza, pero no oculta la presión. En rueda de prensa admitió sentir ese peso porque es su primera carrera del año y porque la confianza del equipo exige resultados inmediatos. Hizo trabajo previo en México y reportó buenas sensaciones. .

Siento algo de presión ", admitió Del Toro en la rueda de prensa previa a la carrera, "pero es porque el UAE Tour es mi primera carrera este año. Sé que también es la carrera de casa de mi equipo. Hice algunas pruebas en México antes de venir y me fue bastante bien. Es importante contar con la confianza del equipo para esta carrera. Me siento privilegiado de desempeñar este papel"

El duelo más esperado se dibuja ante Remco Evenepoel, doble campeón olímpico y corredor en gran forma. El mexicano reconoce el palmarés del belga y aun así se sabe competitivo. El trazado con viento y finales selectivos abre el juego táctico y obliga a medir cada ataque. El UAE Tour es la única carrera por etapas del WorldTour en la región y el prestigio de su lista de salida eleva la exigencia.

En el recuerdo reciente aparece el triunfo de Tadej Pogacar en la edición pasada. El esloveno no estará en 2026 y eso deja el escenario abierto. Tampoco corre Enric Mas por lesión. El equipo de Del Toro contará con experiencia de Adam Yates, habitual del podio en esta prueba, además de un bloque joven listo para proteger al capitán en abanicos y ascensos.

Entre los aspirantes asoman nombres como Antonio Tiberi. En los sprints se anuncian duelos con Jonathan Milan, Ethan Hayter, Fabio Jakobsen, Sam Welsford y Gerben Thijssen. El trazado incluye al menos 3 llegadas propicias para velocistas, días clave para que el líder evite cortes y conserve segundos.

Presión temprana en 2026 con la mira puesta en el Tour de Francia

El calendario marca que 2026 será el año del salto mayor. Del Toro apunta al Tour de Francia y necesita construir forma desde febrero. El UAE Tour se convierte en examen de carácter. En la casa del equipo el mexicano carga expectativas deportivas y comerciales. El crecimiento del ciclismo en México suma reflectores y seguidores.

Dónde ver el inicio de temporada de Del Toro

La carrera se disputa del 16 al 22 de febrero en Emiratos Árabes Unidos. La salida del lunes será a las 3.10 de la madrugada hora del centro de México. Transmisión por ESPN 3 y Disney+ . Madrugar para ver a Del Toro es seguir una historia que apenas inicia su capítulo grande.

El pelotón sabe que Isaac del Toro ya no es promesa. Es líder en construcción. El viento del desierto no perdona, la jerarquía tampoco. Cada kilómetro será un mensaje rumbo a julio. La presión existe, el talento también. En ese cruce de miradas se escribe la nueva temporada de Isaac del Toro.