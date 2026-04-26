¡No le duró ni 2 minutos! Aaron Mercury noquea a Mario Bautista en Supernova 2026

En solamente 1 minuto y 22 segundos, Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista y se convirtió en el quinto ganador de la noche en Supernova Génesis 2026.

En una de las peleas que acapararon los reflectores debido a los 6.5 millones de seguidores de Mario Bautista y los 6.3 por parte de Aaron Mercury, hicieron su llegada al ring entre penachos y un carrito de golf entre el alarido de los presentes en la CDMX.

Llegó el momento. No había tiempo que perder y la contienda catalogada como los caritas sin careta arrancaba tras la campanada inicial, donde ambos intercambiaron golpes sn piedad alguna.

Enviando a la lona en una ocasión a Mario Bautista y sepultando la contienda en solamente 1 minuto y 22 segundos, Aaron Mercury recibió el cinturón y no dudó ni un segundo en proponer a su siguiente rival:

Pónganme a Juan de Dios Pantoja, estaría bueno no”.

“Felicidades, qué placer compartir este momento. Te quiero un chingo”, mencionó Mario Bautista tras la derrota.

Resultados de las peleas en Supernova Génesis 2026

Con 1 combate restante en la Arena CDMX que los influencers estarán protagonizando en el cuadrilátero; Oscar Maydon y Ozuna ya hicieron su presentación musical:

Pelea 1: Triunfo de Milica por decisión unánime a Kim Shantal.

Pelea 2: Nocaut de El Abraham a Nando.

Pelea 3: Willito noquea a Lonche en el segundo round.

Pelea 4: Karely Ruiz se impone por decisión dividida a Kim Shantal.

Pelea 5: Aaron Mercury noquea a Mario Bautista en 1 minuto y 22 segundos.

Pelea 6: Alana Flores Vs Flor Vigna.

BFG