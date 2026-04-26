¡Milica gana por decisión unánime y lanza reto directo a Alana Flores!

Milica derrotó por decisión unánime a Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 y, tras recibir el cinturón, la influencer argentina retó de manera directa a Alana Flores: “Le dije varias veces, a ver si arriba del ring se da cuenta de que tengo huevos”.

Luego de tener que bajarse de la pelea por cuestiones médicas, Kim Shantal se hizo presente en la Arena CDMX para ofrecer una disculpa ante los más de 30,000 aficionados presentes:

“No está en mis manos. Llevo meses y meses preparándome para este día. Es una mierda, estoy destrozada", dice entre lágrimas".

Encapuchada y con la atención de más de 2 millones de seguidores a través de redes sociales, Kim Shantal fue descubierta y generó el alarido de los presentes, sin embargo, la influencer argentina la recibió con diversos golpes que la ponían en ventaja durante el primer round.

La dinámica se mantuvo sobre el cuadrilátero y Milica advirtió que cuenta con los tamaños y la calidad para presentarse ante Alana Flores, lanzándole un reto directo a La Rana:

Si le quedó curiosidad a Alana, si le quedó curiosidad de cómo es mi boxeo la invito a pelear de vuelta. Le dije varias veces, a ver si arriba del ring se da cuenta de que tengo huevos de decirlo enfrente del público y no solamente detrás de cámaras”.

Las peleas restantes de Supernova Génesis 2026

Estos son los 5 combates restantes en la Arena CDMX que los influencers estarán protagonizando en el cuadrilátero; habrá diversas presentaciones musicales:

Pelea 2: El Abraham Vs Nando

Pelea 3: Lonche Vs Willito.

Pelea 4: Karely Ruiz Vs Kim Shantal.

Pelea 5: Mario Bautista Vs Aaron Mercury.

Pelea 6: Alana Flores Vs Flor Vigna.

BFG