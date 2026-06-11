Mundial 2026: Guía de partidos del 12 de junio; horarios y dónde verlos

Luego del debut y victoria de la Selección Mexicana, la emoción de la Copa del Mundo 2026 no se detiene y ahora se traslada a los dos países coanfitriones de este torneo.

Este viernes 12 de junio se pondrá en marcha la segunda jornada, marcada por la presentación oficial de las otras dos naciones anfitrionas: Canadá y Estados Unidos. Además del plano deportivo, los reflectores estarán puestos sobre territorio estadunidense, donde se llevará a cabo su respectiva ceremonia inaugural con la participación musical de la estrella pop Katy Perry.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

El conjunto de la hoja de maple abrirá las hostilidades del día buscando imponer condiciones frente a la escuadra europea de Bosnia y Herzegovina. Este duelo representa el arranque de las actividades oficiales para las sedes canadienses, en un partido que promete un desgaste físico.

Horario: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México).

12:45 horas (Tiempo del Centro de México). Transmisión por televisión e internet: Este partido se transmitirá de forma exclusiva por el servicio de streaming ViX .

Estados Unidos vs. Paraguay

El plato fuerte del viernes será el debut de la escuadra de las barras y las estrellas, ahora bajo la dirección técnica del estratega argentino Mauricio Pochettino ante una selección de Conmebol, Paraguay, que destaca por su fortaleza defensiva.