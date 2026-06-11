Mundial 2026: Guía de partidos del 12 de junio; horarios y dónde verlos
Entérate de los canales de transmisión en televisión abierta y plataformas de streaming para la jornada de este viernes.
Luego del debut y victoria de la Selección Mexicana, la emoción de la Copa del Mundo 2026 no se detiene y ahora se traslada a los dos países coanfitriones de este torneo.
Este viernes 12 de junio se pondrá en marcha la segunda jornada, marcada por la presentación oficial de las otras dos naciones anfitrionas: Canadá y Estados Unidos. Además del plano deportivo, los reflectores estarán puestos sobre territorio estadunidense, donde se llevará a cabo su respectiva ceremonia inaugural con la participación musical de la estrella pop Katy Perry.
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
El conjunto de la hoja de maple abrirá las hostilidades del día buscando imponer condiciones frente a la escuadra europea de Bosnia y Herzegovina. Este duelo representa el arranque de las actividades oficiales para las sedes canadienses, en un partido que promete un desgaste físico.
- Horario: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México).
- Transmisión por televisión e internet: Este partido se transmitirá de forma exclusiva por el servicio de streaming ViX.
Estados Unidos vs. Paraguay
El plato fuerte del viernes será el debut de la escuadra de las barras y las estrellas, ahora bajo la dirección técnica del estratega argentino Mauricio Pochettino ante una selección de Conmebol, Paraguay, que destaca por su fortaleza defensiva.
- Horario: 18:40 horas (Tiempo del Centro de México).
- Transmisión por televisión abierta: Podrás seguir este encuentro en vivo de manera gratuita a través de la señal de Canal 5.
- Otras opciones de transmisión: El juego también estará disponible en televisión de paga por la señal de TUDN y mediante la plataforma de ViX.