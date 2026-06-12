El técnico de Corea del Sur sabe que el respaldo de Guadalajara no lo podrán presumir ante el Tri

Hong Myung-Bo, director técnico de Corea del Sur, tuvo gratitud por el apoyo de la afición en Guadalajara hacia los suyos, un impulso para remontar a Chequia (2-1). Sin embargo, es consciente que esa “amistad” se pausará por 90 minutos cuando se mida a México en la siguiente fecha del Grupo A.

Antes de que comenzara el partido vi el partido entre México y Sudáfrica y vi la pasión de los aficionados mexicanos, es algo que puede someter al rival a una gran presión. Ya habíamos jugado aquí y es una suerte, pero cuando te enfrentas al anfitrión es una gran presión”.

A su vez, el técnico asiático mostró optimismo para el choque con México en el Estadio Guadalajara (18 de junio).

"Ambos equipos tenemos tres puntos y ellos y nosotros creo que consideramos el siguiente partido muy importante. México tuvo una gran actuación con un enorme apoyo y además nuestra victoria es positiva para nuestra selección y tras concluir el primer partido nos vamos a preparar con todo para el siguiente partido".

Hong Myung-bo dio crédito a sus jugadores por la remontada ante República Checa. AFP

Aunque prefiere disfrutar un poco más de la victoria de esta noche en el Estadio Guadalajara, el timonel de Corea del Sur reconoció alivio por el triunfo que termina con una sequía.

“En 2014 participé en un Mundial y han pasado 12 años, ahora como seleccionador y nos llevamos esta primera victoria, como jugador, creo que es la primera desde los 90 y en 2014 (en Mundiales). Ahora estoy más que satisfecho, pero es una victoria cuyo mérito es para todos nuestros jugadores, lo han dado todo. No estoy seguro de hace cuánto tiempo tiene que no ganábamos el primer partido de fase de grupos, desde unos 16 años”.

Sobre el duelo contra Chequia y el planteamiento, el técnico de Corea del Sur destacó el pilar que representa Son Heung-min.

“Pude sentir la tensión entre los futbolistas. Jugamos bien como en la preparación, pero me di cuenta que los jugadores de ambas selecciones estaban más tensos. Nos preparamos bien y quiero felicitar a mis jugadores y darles las gracias. Antes del partido les dije a nuestros jugadores que no debíamos tirar la toalla.

“Son tenía que jugar en la primera parte, es nuestro capitán. Tenía que estar estable, lo ha dado todo, muchas ocasiones ha cometido errores, pero es algo que tenemos que mejorar, es un jugador muy estable, no tengo preocupación respecto a So”.

Hong Myung-Bo también hizo apuntes especiales de jugadores que fueron clave en el triunfo.

“En cuanto a los jugadores por la banda derecha, salíamos tocando el balón y le dije a Kang-in que tenía que involucrarse más en la salida del balón y que jugara con libertad, que aguantara su posición y saliera al espacio.

“Le pedí además a Pyong-Hu que jugara al ataque y lo han hecho bien. Es uno de los jugadores que mejor se ha preparado. No estaba del todo bien y se esforzó muchísimo para estar aquí”.