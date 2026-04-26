Karely Ruiz propina segunda derrota de la noche a Kim Shantal en Supernova 2026

Imponiéndose por decisión dividida, Karely Ruiz le propinó la segunda derrota de la noche a Kim Shantal en Supernova Génesis 2026; “No esperaba ganar”, se sinceró tras recibir el cinturón por parte de Mauricio Sulaimán.

Subiendo al ring por segunda ocasión en la noche tras la caída ante Milica, Kim Shantal mostró problemas en su careta, sin embargo, buscó el protagonismo desde el primer instante de la contienda.

La dinámica se mantuvo durante los siguientes dos minutos, donde Karely Ruiz resoplaba constantemente en el cuadrilátero, cediendo por completo la iniciativa a quien ya conocía lo que era ser la protagonista en la noche.

Finalmente, la ambición fue lo que más salió a relucir en los segundos finales, donde Karely Ruiz sacó el último esbozo de esfuerzo para tratar de remontar y llevarse el triunfo en Supernova Génesis 2026.

Mediante decisión dividida, la determinación favoreció a Karely Ruiz con un puntaje de 29-28, 28-29 y 29-28:

No esperaba ganar, mi mente me traicionaba. Esto es por mi hija. Di lo mejor de mí para mi siguiente rival (…) arriba las mujeres chingonas”, mencionó tras ser proclamada con el triunfo al recibir el cinturón de manos de Mauricio Sulaimán.

Las peleas restantes de Supernova Génesis 2026

Estos son los 3 combates restantes en la Arena CDMX que los influencers estarán protagonizando en el cuadrilátero; habrá diversas presentaciones musicales:

Pelea 1: Triunfo de Milica por decisión unánime a Kim Shantal.

Pelea 2: Nocaut de El Abraham a Nando.

Pelea 3: Willito noquea a Lonche en el segundo round.

Pelea 4: Karely Ruiz Vs Kim Shantal.

Pelea 5: Mario Bautista Vs Aaron Mercury.

Pelea 6: Alana Flores Vs Flor Vigna.

BFG