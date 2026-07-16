¡No bueno! Raúl Orvañanos comenta: "Es raro ver a un güerito en el Atlante"

El nombre de Raúl Orvañanos volvió a relucir en redes sociales luego de que el experimentado narrador hiciera un comentario tras la aparición de Walter Clar, futbolista que recientemente arribó a los Potros de Hierro para el Apertura 2026 de Liga MX: “Es raro ver a un güerito en el Atlante”.

Durante el primer partido del Apertura 2026 de la Liga MX, Necaxa y Atlante se midieron en la cancha del Estadio Victoria para definir al que se haría de los primeros tres puntos en el semestre.

Tras una primera mitad con pocas emociones, Raúl Orvañanos logró cantar el primer gol del torneo tras un disparo de Eugenio Pizzuto desde fuera del área, poniendo fin a 12 años de espera para que Atlante volviera a convertir en la Primera División del futbol mexicano.

Durante una jugada dividida, Raúl Orvañanos comentó en vivo: “Es raro ver a un güerito en el Atlante”, luego de ver a Walter Clar, el futbolista paraguayo de 31 años que recientemente se enfundó en los colores del tres veces campeón del futbol mexicano.

¿Qué se dice en redes sociales de Raúl Orvañanos?

El momento no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, causando una diversa cantidad de comentarios –algunos en su contra- y señalando las palabras del narrador que hizo su aparición en el primer partido del Apertura 2026 de la Liga MX:

“Una lagrima las narraciones de orvañanos”.

“Orvañanos ya sacó el comentario racista de la noche, ya valió la pena poner este bodrio de partido JAJAJAJAJAJAJA”.

“¿Es neta que Raúl Orvañanos acaba de decir en televisión “Es muy raro ver un güerito en el Atlante”? No. Lo. Puedo. Creer. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”

“Será se le vayan encima a orvañanos por decir que: "casi no hay gueritos en atlante"? No creo lo tomen a mal...”

'El padre de todos los clásicos' se disputa entre Necaxa y Atlante como partido inaugural del Apertura 2026. Mexsport

BFG