¿Cuánto cuesta vestirse como Isaac del Toro y dónde se compra su jersey?

La bicicleta de Isaac del Toro cuesta lo mismo que un automóvil de lujo. Su casco rebasa el precio de muchos teléfonos inteligentes y ahora su uniforme también se convirtió en un objeto de deseo para los aficionados mexicanos.

Mientras el ciclista bajacaliforniano disputa el primer Tour de Francia de su carrera, miles de seguidores buscan vestir los mismos colores del UAE Team Emirates XRG. El costo, sin embargo, está lejos de ser accesible.

¿Cuánto cuesta el uniforme de Del Toro?

La versión réplica del jersey de manga corta que utiliza Del Toro como campeón nacional de México tiene un precio oficial de 120 dólares, alrededor de 2 mil 250 pesos mexicanos. La prenda es fabricada por la firma italiana Pissei, una de las marcas especializadas en ropa de alto rendimiento para ciclismo profesional.

Pero el jersey es apenas el comienzo.

El culotte oficial, la prenda acolchada que utilizan los corredores para soportar jornadas de cinco o seis horas sobre la bicicleta, tiene un precio de 240 dólares (unos 4 mil 500 pesos). Las calcetas oficiales cuestan 42 dólares, equivalentes a casi 790 pesos.

Solo esas tres prendas elevan la cuenta a 402 dólares, alrededor de 7 mil 500 pesos mexicanos, sin considerar guantes, casco, lentes, zapatillas o chamarra para lluvia.

Las prendas se puede adquirir en el sitio de Pissei, que es una prestigiosa marca de ropa y equipamiento para ciclismo de origen italiano, fundada en 1978 en la región de la Toscana, a las afueras de Florencia.

¿Cómo es el jersey de Del Toro?

El jersey incorpora tres tejidos técnicos distintos, uno para la parte frontal, otro para las mangas y uno más para la espalda. La construcción tipo Raglan busca mejorar la aerodinámica al extender la superficie de contacto con el aire hasta el cuello, mientras que la espalda utiliza una malla de alta ventilación para favorecer la disipación del calor durante las etapas de montaña o bajo altas temperaturas.

Las mangas, cortadas sin costuras visibles, buscan reducir la resistencia al viento y mantener un ajuste firme incluso durante los esfuerzos más intensos. Pissei también diseñó la prenda con un corte Regular Fit, pensado para conservar un perfil aerodinámico sin sacrificar comodidad para ciclistas de distintas complexiones.

El jersey de Isaac del Toro que está a la venta para los aficionados Redes sociales

El interés por esa camiseta creció al ritmo de las actuaciones del mexicano en Francia.

Con apenas 22 años, Del Toro disputa su primer Tour de Francia como una de las revelaciones del pelotón internacional. El corredor del UAE Team Emirates XRG ganó la segunda etapa, una victoria que confirmó que su desempeño en el Giro de Italia no había sido una casualidad, y se mantiene entre los 10 primeros de la clasificación general, compitiendo de tú a tú con figuras consolidadas como Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

Su desempeño también consolidó el crecimiento del ciclismo mexicano en la élite mundial. Ningún corredor del país había irrumpido con semejante protagonismo en su debut dentro de la ronda francesa.

La camiseta que utiliza Del Toro tiene un detalle que la distingue del resto del equipo. Sobre el pecho luce los colores verde, blanco y rojo que identifican al campeón nacional de México, un privilegio reservado para el vencedor del campeonato nacional de ruta y que puede portar durante toda la temporada con su equipo profesional.

Y aunque el uniforme completo supera los 7 mil 500 pesos, todavía representa una fracción del costo del resto del equipo que acompaña a Del Toro en el Tour. La bicicleta Colnago Y1Rs que utiliza en etapas llanas supera los 16 mil dólares, mientras que el modelo V5Rs para montaña ronda los 15 mil dólares.