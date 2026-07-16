Necaxa vs. Atlante EN VIVO: Jornada 1 Liga MX, Apertura 2026
Los Potros de Hierro del Atlante regresan a la Liga MX después de 12 años; enfrentan al Necaxa en "El Padre de los Clásicos"
Por: Eduardo Estrada
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El Atlante regresa a primera división después de 12 años
Previa del partido
-Los equipos salen a la cancha para el protocolo de la Liga MX.
-Lista la alineación del Atlante.
-Lista la alineación del Necaxa.
-Necaxa vs. Atlante es conocido como "El Padre de los Clásicos".
-El Atlante regresa a la Liga MX después de 12 años en la Liga de Expansión.