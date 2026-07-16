Checo Pérez evita polémica sobre la final del Mundial: "No me metas en pedos con los argentinos"

Para nadie es un secreto que el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, es un amante del futbol y, aunque no tuvo la oportunidad de asistir a un solo partido de México en el Mundial 2026 ha estado pendiente de los resultados y dado su interés fue cuestionado antes del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana sobre su favorito.

Cuando fue pregunta en español en el circuito de Spa-Fracorchamps sobre quién quisiera que ganara la Copa del Mundo de la FIFA, Checo Pérez respondió que tiene una conexión especial con cualquiera de los dos países: España o Argentina.

“Me gustaría que no fueras muy polite. De cara al domingo, ¿quién es tu favorito y qué esperas del resultado?”, le cuestionaron al mexicano.

“La verdad es que con España tengo una conexión muy grande. Paso un buen tiempo ahí, en familia, todos los años. Tengo mucho cariño por España”, describió el piloto del equipo Cadillac quien después mencionó su conexión con el país sudamericano.

“Y por la Argentina también. Con Messi, el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo ganar. La verdad es que es difícil escoger a uno”.

“Yo creo que quien sea el ganador va a ser un muy buen ganador. Los dos merecen estar en la final, creo que vamos a ver el mejor partido del Mundial y creo que es lo más interesante del fin de semana”, finalizó el tapatío antes de retirarse.

Checo Pérez: “No me metas en pedos con los argentinos”

Fue justo en ese momento cuando dejaba los micrófonos de la zona de medios que el reportero le señaló que Checo Pérez había sido muy neutro en su comentario, a lo que a lo lejos el mexicano respondió: “No me metas ahí en pedos con los argentinos”

Si bien Checo Pérez tiene como uno de sus mejores amigos en la parrilla de salida al argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, durante el mundial las tensiones entre los fanáticos del futbol entre México y Argentina han crecido llevándolo a un ambiente complicado, rayando en el racismo y clasismo de los dos lados en redes sociales.