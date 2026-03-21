Nicolás Larcamón admite agotamiento en Cruz Azul tras maratón de partidos y empate ante Mazatlán

El calendario comenzó a pasar factura en el campamento de Cruz Azul. Tras semanas de actividad intensa entre el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup, el entrenador Nicolás Larcamón reconoció que el desgaste físico y mental se reflejó en el empate 1-1 frente a Mazatlán en el arranque de la Jornada 12.

La Máquina rescató el punto en un partido que dejó sensaciones encontradas. El equipo se mantiene en la parte alta de la tabla con 27 puntos, aunque el rendimiento reciente muestra señales de fatiga tras una racha de siete encuentros disputados en apenas 21 días. El empate se suma a otro resultado reciente que dejó escapar puntos, cuando Pumas remontó una desventaja de dos goles en la jornada anterior.

Larcamóno señaló que la exigencia acumulada, los viajes y el peso emocional de algunos partidos comenzaron a notarse en el funcionamiento colectivo durante el duelo ante los Cañoneros.

Hoy se nos notó un poco el cansancio físico y mental. Es el séptimo partido en 21 días y la realidad de la serie con Monterrey, además del partido con Pumas con una carga emotiva importante, terminó influyendo”, explicó el estratega al finalizar el encuentro.

Agradece el parón FIFA

El entrenador argentino también consideró que el parón por Fecha FIFA llega en un momento oportuno para el plantel. El objetivo inmediato será recuperar energías y preparar la etapa decisiva de ambos torneos. Cruz Azul logró avanzar en la competencia internacional y al mismo tiempo sostiene una posición privilegiada en el campeonato local, una combinación que eleva la exigencia semanal.

Dentro del vestidor celeste, la lectura es que el empate puede resultar valioso si se analiza el contexto de desgaste acumulado. El equipo encontró respuesta en los minutos finales, algo que Larcamón interpretó como una señal de carácter en medio de la fatiga generalizada del plantel.

El calendario no dará demasiada tregua una vez concluido el receso. En la Jornada 13 del Clausura 2026, Cruz Azul visitará a Pachuca en un duelo que podría tener implicaciones directas en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. Paralelamente, en la fase internacional, el conjunto cementero enfrentará a Los Ángeles en una serie que marcará otro punto alto en la temporada.

Son de esos desarrollos que cuando no estás a los niveles que exige un partido así y cuando bajas cualquier equipo se puede volver muy competitivo. Dado lo apretado del calendario siento que si bien no sumamos y era lo que queríamos, al mismo tiempo tengo la confianza de que el receso nos va a llegar muy bien para volver a la parte caliente del semestre con buena forma futbolística”

Larcamón insistió en que la pausa debe ser aprovechada con inteligencia. La intención del cuerpo técnico es recuperar jugadores, ajustar cargas de trabajo y encarar la recta final del semestre con un plantel más fresco. El desafío para Cruz Azul será sostener el nivel competitivo en dos frentes mientras el torneo entra en su tramo más intenso, donde cada punto comienza a pesar más en la tabla y en el ánimo del grupo.