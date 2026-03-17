Concachampions: Cruz Azul se lleva la victoria global sobre Rayados con un taconazo de Paradela

Con el paso de las jornadas, Cruz Azul se ha vuelto más calmo. Entiende que tendrá buenos y malos lapsos en el partido. De esta forma, no baja el ritmo y deja claro que irá por Liga y Copa.

La Máquina no se desespera, lo toma con tranquilidad y termina llevando a buen puerto la eliminatoria en la Concachampions. Con el empate 1-1 (4-3 global) ante los Rayados de Monterrey, es suficiente para acceder a los cuartos de final para enfrentar al LAFC de la MLS.

Esa filosofía se las ha ido dando Nicolás Larcamón. Ser cautos, mesurados y resolver cuando el partido madura. El balde de agua fría fue tempranero con el zapatazo fuera del área de Jorge Rodríguez que abrió el marcador al minuto 9’.

Nicolás Sánchez, técnico de Rayados, firmó su primer fracaso Mexsport

En una cancha en soledad, a mitad de semana, pocos pudieron disfrutar de la pincelada de José Paradela en el regreso de la segunda mitad. El dorsal 20 de La Máquina sacudió las redes con un taquito tras un servicio retrasado. Una marca de seguridad y valentía que tiene el conjunto de Larcamón.

Mientras que Rayados sufre nuevamente un fracaso en torneos internacionales. Bajo las indicaciones de Nicolás Sánchez, sumaron su cuarto partido al hilo sin victoria, aún cabizbajos por no encontrarse con las ideas de su técnico.

Este sábado Rayados espera en su casa al Guadalajara. Mientras que Cruz Azul, visitará en liga al Mazatlán que se esconde en los últimos lugares de la tabla.