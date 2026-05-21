Qué ver antes de The Mandalorian y Grogu: Las tres series clave de Star Wars

La galaxia de Star Wars invade nuevamente las carteleras de México este jueves 21 de mayo. El ansiado estreno de la cinta The Mandalorian y Grogu marca el salto definitivo de la exitosa serie al formato cinematográfico. Esta nueva aventura promete llevar la acción al límite, exigiendo a los espectadores un repaso estratégico por las producciones televisivas de la franquicia para comprender la magnitud total del conflicto espacial.

LAS TRES SERIES OBLIGATORIAS PARA ENTENDER LA TRAMA

El maratón televisivo inicia de manera obligada con las dos primeras entregas de The Mandalorian. Estas temporadas cimentan el origen del vínculo inquebrantable entre el solitario cazarrecompensas y el pequeño aprendiz sensible a la Fuerza.

La ruta de visualización continúa hacia The Book of Boba Fett. Los fanáticos requieren reproducir exclusivamente los episodios 5, 6 y 7 de esta producción derivada, un bloque de capítulos que muchos espectadores omitieron erróneamente en su momento.

The Mandalorian con Grogu en el brazo. Foto: Disney / Lucasfilm

Esta miniserie oculta un arco narrativo fundamental para la continuidad de la saga. La trama muestra el instante exacto donde Grogu abandona su intenso entrenamiento Jedi bajo la estricta tutela de Luke Skywalker y toma la firme decisión de regresar al lado de Mando.

El paso definitivo apunta directamente a la tercera temporada de The Mandalorian. Los episodios detallan la sangrienta reconquista bélica del planeta Mandalore y establecen la nueva situación legal y operativa de los protagonistas frente a las autoridades del gobierno galáctico.

The Mandalorian con el sable negro. Foto: Disney / Lucasfilm

Como material complementario, la serie Ahsoka ofrece un panorama táctico mucho más amplio. La historia plantea el contexto general de la amenaza oscura que acecha a la galaxia entera con el inminente retorno de los altos mandos y herederos del Imperio.

LA MISIÓN EN EL BORDE EXTERIOR Y LA NUEVA REPÚBLICA

La sinopsis oficial de The Mandalorian y Grogu sitúa los eventos bélicos justo después de la caída del despiadado Imperio Galáctico.

La incipiente Nueva República toma el control administrativo y trabaja a marchas forzadas. Las tropas buscan proteger los sistemas estelares liberados previamente con fuego y sangre por las fuerzas de la Rebelión.

The Mandalorian con Grogu a sus espaldas. Foto: Disney / Lucasfilm

El nuevo gobierno recurre a tácticas poco convencionales y busca alianzas externas. Los mandos militares reclutan al legendario cazarrecompensas Din Djarin, interpretado en pantalla por el actor Pedro Pascal.

El guerrero acude al llamado acompañado de su leal aprendiz Grogu. Ambos personajes asumen una misión clasificada de máximo riesgo en los hostiles territorios del Borde Exterior.

The Mandalorian se hace cargo de Grogu. Foto: Disney / Lucasfilm

El contrato de vida o muerte exige rescatar al hijo del temido jefe criminal Jabba el Hutt. La operación táctica obliga al dúo a rastrear de manera simultánea las bases militares ocultas de los remanentes imperiales que planean retomar el poder.

La cinta The Mandalorian y Grogu arrancó sus proyecciones de manera exclusiva este mismo jueves en las pantallas de México y gran parte del territorio de Latinoamérica. Las salas de cine de Estados Unidos y otras regiones del mundo recibirán la superproducción espacial el viernes 22 de mayo, dejando el éxito comercial del proyecto en manos de la taquilla internacional.