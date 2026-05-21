De “enemigo” de México… a aparecer en espectaculares rumbo al Mundial 2026

Landon Donovan fue durante muchos años uno de los nombres más incómodos para la afición de la Selección Mexicana. Sus goles, celebraciones y constantes episodios frente al Tri lo convirtieron en una especie de villano deportivo para miles de aficionados mexicanos.

Sin embargo, rumbo al Mundial 2026, el exfutbolista estadounidense ahora aparece en espectaculares, bajo puentes y publicidad dentro de territorio mexicano como parte de una campaña comercial.

La imagen del histórico jugador de Estados Unidos comenzó a llamar la atención en distintas zonas debido a una campaña de Nescafé, con el lanzamiento de un producto especial pensado para acompañar las largas jornadas de futbol que dejará la Copa del Mundo del próximo verano.

La estrategia promocional lleva por nombre “La Tercera Mitad” y reúne a Landon Donovan junto al exseleccionado mexicano Luis García, en una mezcla que hace algunos años habría parecido imposible para muchos aficionados del Tri.

El concepto busca conectar el consumo de café con las reuniones, charlas y análisis que continúan incluso después de terminar los partidos, aprovechando el enorme impacto que tendrá el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Pero más allá de la campaña publicitaria, la presencia de Donovan en territorio mexicano inevitablemente revive la historia de uno de los futbolistas que más daño le hicieron al Tri durante las últimas décadas.

El exdelantero estadounidense construyó gran parte de su legado enfrentando a la Selección Mexicana. A lo largo de su carrera disputó múltiples ediciones de la Copa Oro, eliminatorias mundialistas y partidos amistosos ante México, convirtiéndose en un protagonista constante de la rivalidad de la Concacaf.

Uno de los momentos más recordados llegó en la final de la Copa Oro 2007, cuando marcó en la victoria de Estados Unidos sobre México. También fue pieza clave en distintos triunfos del conjunto estadounidense en Columbus, ciudad que durante años se convirtió en una auténtica pesadilla para el Tri en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Además de su historia con la selección estadounidense, Landon Donovan tuvo una carrera destacada a nivel de clubes. El atacante brilló principalmente con el LA Galaxy, equipo con el que conquistó múltiples títulos de la MLS y se convirtió en uno de los máximos referentes en la historia de la liga.

Durante su trayectoria también tuvo pasos por el Bayer Leverkusen, el Bayern Munich y el Everton, club inglés donde logró algunos de los mejores momentos de su carrera en Europa y se ganó rápidamente el cariño de la afición gracias a sus actuaciones en la Premier League.

Con la selección de Estados Unidos, Donovan disputó tres Copas del Mundo y dejó una de las imágenes más icónicas en la historia del futbol estadounidense con el gol frente a Argelia en Sudáfrica 2010, anotación que clasificó a su selección a los octavos de final en el último minuto.

Ahora, a menos de un año del arranque del Mundial 2026, la figura de Landon Donovan vuelve a aparecer constantemente frente a los aficionados mexicanos, aunque esta vez lejos de las canchas y como parte de una campaña comercial que aprovecha el ambiente mundialista que ya comienza a sentirse en la región.