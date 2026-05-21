El Mundial 2026 ya invade el Estadio Ciudad de México con branding FIFA en vestidores y túneles

El Mundial 2026 ya empezó a instalarse dentro del Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. No en la cancha todavía, sino en los detalles visuales que comienzan a transformar los espacios internos del inmueble que abrirá la Copa del Mundo el próximo 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Las nuevas imágenes de los vestidores, túneles y zonas de acceso muestran cómo FIFA ya tomó buena parte del estadio con su identidad gráfica oficial. Tipografías gigantes, estructuras iluminadas, colores verdes y dorados, además de murales inspirados en la estética del torneo, empiezan a cambiar la atmósfera del antiguo Azteca a menos de un mes del arranque mundialista.

El cambio más evidente aparece en los vestidores, donde una enorme estructura circular con la leyenda “FIFA WORLD CUP 2026” domina completamente el techo del camerino principal. En pasillos y escaleras también aparecen los primeros gráficos oficiales del torneo, confirmando que el estadio ya entró en cuenta regresiva para recibir nuevamente una inauguración.

La misma línea visual se replica en pasillos y accesos interiores. Las escaleras ya están cubiertas con gráficos verdes y dorados inspirados en la identidad oficial del Mundial, un cambio que sí modifica por completo la atmósfera del estadio.

El branding comienza a aparecer en muros, túneles y zonas de tránsito, dejando claro que el inmueble ya entró en modo Copa del Mundo. El contraste aparece cuando se observa la estructura de algunos espacios. Aunque la estética FIFA ya invade gran parte del estadio, ciertas áreas mantienen prácticamente el mismo diseño funcional que tenía el antiguo Azteca antes de la remodelación. La transformación, al menos por ahora, parece más visual que arquitectónica en varios sectores internos.