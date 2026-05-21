Cervecera argentina lanza emotivo comercial rumbo al Mundial 2026 y ya sueñan con otra copa

En Argentina, creer suele estar por encima de la lógica. Y justamente sobre esa idea gira el nuevo comercial mundialista de Quilmes, una de las marcas más ligadas históricamente al futbol argentino y a la fiebre que despierta cada Copa del Mundo.

La reconocida cervecera presentó “CoRazones para creer”, un spot rumbo al Mundial 2026 donde intenta explicar por qué los argentinos sienten que incluso lo más improbable puede terminar ocurriendo.

Y ahí aparece el gran tema de fondo: el sueño de que la Selección argentina pueda conquistar dos Copas del Mundo consecutivas.

El comercial deja un poco de lado las típicas imágenes futboleras y apuesta más por distintas historias, hazañas y momentos donde los argentinos lograron hacer posible algo que parecía imposible.

Una de las referencias más recordadas es la histórica palomita de Emanuel Ginóbili en Atenas 2004, símbolo de una generación que terminó conquistando el oro olímpico ante potencias como Estados Unidos.

También aparecen Santiago Lange y Cecilia Carranza, quienes conquistaron el oro en Río 2016 después de atravesar escenarios extremadamente adversos y competir prácticamente “solo con tres”.

La campaña utiliza todas esas historias como ejemplo de una idea que se repite constantemente durante el spot: los argentinos suelen encontrar una manera de competir incluso cuando todo parece estar en contra.

“Sabemos que hay algo que nos define como argentinos: una manera de enfrentar lo difícil que no siempre se explica desde la razón”, menciona el comercial.

Con escenas cotidianas, referencias deportivas y distintos guiños culturales argentinos, Quilmes vuelve a apostar por una fórmula que históricamente le ha funcionado antes de cada Mundial: conectar con la emoción colectiva y alimentar la ilusión futbolera.

Porque después de conquistar el título en Qatar 2022, en Argentina ya hay quienes creen que ganar otro Mundial consecutivo tampoco sería imposible.