"Murió como un perro": la cruda reflexión de Gabriel Batistuta sobre el final de Maradona

Gabriel Batistuta afirmó que la muerte de Diego Maradona lo marcó por la forma en que ocurrió y reconoció una sensación de responsabilidad personal por no haber intervenido en sus últimos años.

En una conversación difundida en el podcast “Rio Ferdinand Presents”, conducido por Rio Ferdinand, el exdelantero argentino describió a Maradona como una figura cercana durante su etapa compartida en la selección, donde coincidieron en 10 partidos internacionales.

Batistuta señaló que siempre procuró mantener una relación honesta con el excapitán argentino, a quien definió como una persona de carácter complejo, pero con un trato humano cercano.

Al referirse a su fallecimiento en 2020, el exgoleador expresó que Maradona murió en condiciones de aislamiento. “Murió solo. Nadie estaba con él. Murió como un perro”, dijo durante la entrevista.

El exjugador también admitió un sentimiento de culpa por no haber actuado. “Yo también me culpo, porque era uno de sus seguidores. Si te cae bien alguien, tienes que ayudarle cuando lo necesite”, agregó.

Durante la charla, Batistuta abordó el contraste entre la imagen pública de las figuras del futbol y su vida personal. Indicó que, pese a ser considerados ídolos, los futbolistas enfrentan situaciones personales similares a cualquier otra persona.

La comparativa con Messi

Al ser cuestionado sobre la dualidad entre Lionel Messi y Diego Maradona, Batistuta evitó las comparaciones lineales, centrándose en las personalidades opuestas de ambos referentes.

El exartillero destacó la constancia y tranquilidad de Messi frente a la brillantez "emocional y caótica" de Maradona. En su análisis, el impacto de Diego en el juego y su capacidad de influencia lo mantienen, a su juicio, como el mejor de la historia, a pesar del dominio estadístico del actual capitán argentino. Asimismo, expresó su deseo de que Lionel Messi nunca tenga que atravesar una situación de aislamiento similar a la que vivió Maradona.