Historial México vs. Bélgica: El dominio azteca que el "Vasco" busca defender en 2026

La Selección Mexicana tiene que dejar detrás el partido ante Portugal y prepararse para su siguiente prueba, Bélgica, un rival que llega con la confianza a tope luego de lo realizado este sábado y que continúa con su preparación para el Mundial 2026 donde estarán en el grupo G ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

La selección de Bélgica ha enviado una advertencia ensordecedora a la Selección Mexicana tras arrollar a los Estados Unidos en una exhibición de poderío ofensivo. En un duelo que comenzó parejo, los "Diablos Rojos" terminaron por humillar al conjunto de las "Barras y las Estrellas" con un contundente 5-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Aunque el equipo de Mauricio Pochettino se puso al frente gracias a un gol de Weston McKennie al minuto 39, la alegría norteamericana fue efímera. Antes del descanso, Zeno Debast igualó los cartones, marcando el inicio del vendaval europeo.

En el complemento, Bélgica no tuvo piedad: Amadou Onana, Charles De Ketelaere y un doblete de Dodi Lukébakio sentenciaron una goleada que deja serias dudas en el proyecto estadounidense a pocos meses del Mundial. Patrick Agyemang decoró el marcador al final, pero la superioridad belga fue absoluta, dejando la mesa puesta para un choque de alto voltaje contra el México de Javier Aguirre.

Historial entre México y Bélgica: Un duelo de tintes mundialistas

El enfrentamiento entre México y Bélgica tiene un historial corto con un total de siete partidos. El balance histórico favorece ligeramente al Tri, especialmente cuando los encuentros han tenido carácter oficial.

En la memoria colectiva destacan las victorias aztecas en los mundiales de México 1970 (1-0) y México 1986 (2-1). Sin embargo, en tiempos más recientes, la paridad ha sido la constante. El último enfrentamiento, un amistoso en 2017, terminó en un empate 3-3, mientras que en el Mundial de Francia 1998, México rescató un vibrante 2-2.

¿Cuándo y a qué hora es el México vs. Bélgica en Chicago?

Tras el empate sin goles frente a Portugal en la Ciudad de México, el conjunto nacional cerrará su preparación de este mes en un encuentro que ayudará a delinear el listado final del Mundial. El partido entre México y Bélgica se llevará a cabo este martes 31 de marzo.