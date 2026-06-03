Ni Messi ni Cristiano; el futbolista que llega al Mundial 2026 con el mejor promedio goleador

El conteo regresivo para el 11 de junio entra en su fase definitiva. Con las plantillas de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 sobre la mesa, las proyecciones individuales comienzan a trazar el destino de la bota de oro. En un ecosistema donde el éxito colectivo dicta la gloria, la efectividad individual frente al arco se convierte en la moneda de cambio más valiosa para sobrevivir en el torneo más exigente del planeta.

Las convocatorias están cerradas. Los 1,248 futbolistas que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tienen su lugar asegurado y las comparaciones comienzan a multiplicarse.

Mientras los reflectores suelen concentrarse en quién acumula más goles o quién posee más títulos, existe otra métrica que ayuda a entender el impacto de un delantero. Se trata del promedio de goles por partido con su selección nacional.

Bajo ese criterio, el líder absoluto entre los jugadores que estarán presentes en el Mundial es Erling Haaland.

El atacante noruego ha marcado 55 goles en apenas 49 encuentros internacionales. Su promedio de 1.12 goles por partido lo coloca en una categoría propia. Ningún otro futbolista del torneo alcanza siquiera un gol por encuentro.

La cifra adquiere todavía más relevancia si se considera que varios de los nombres que aparecen detrás suyo pertenecen a algunos de los máximos goleadores de la historia moderna del futbol.

Efectividad goleadora

• Erling Haaland (Noruega) — 1.12

• Koki Ogawa (Japón) — 0.73

• Romelu Lukaku (Bélgica) — 0.72

• Harry Kane (Inglaterra) — 0.70

• Frantzdy Pierrot (Haití) — 0.67

• Cristiano Ronaldo (Portugal) — 0.63

• Neymar (Brasil) — 0.62

• Adil Boulbina (Argelia) — 0.60

• Viktor Gyokeres (Suecia) — 0.59

• Lionel Messi (Argentina) — 0.59

• Mohamed Salah (Egipto) — 0.58

• Mehdi Taremi (Irán) — 0.58

• Kylian Mbappe (Francia) — 0.58

• Duckens Nazon (Haití) — 0.58

• Brahim Diaz (Marruecos) — 0.54

• Jonathan David (Canadá) — 0.52

Las estadísticas suelen producir comparaciones inesperadas.

¿Tiene Frantzdy Pierrot una carrera más importante que Cristiano Ronaldo? Evidentemente no. Sin embargo, el delantero haitiano de 31 años llega al Mundial con un promedio de 0.67 goles por partido, ligeramente superior al 0.63 del máximo goleador histórico del futbol de selecciones.

Cristiano Ronaldo disputará su último Mundial a los 41 años de edad Reuters

Es uno de esos datos que muestran cómo el promedio puede contar una historia diferente a la de los números acumulados.

Pierrot ha convertido 33 goles en 49 partidos con Haití. Ronaldo, por su parte, registra 143 anotaciones en 226 encuentros con Portugal.

La diferencia entre ambos no está en la cantidad total de goles, sino en la frecuencia con la que encuentran la red.

La historia detrás de los 55 goles de Haaland

Erling Haaland anotó su primer gol con la selección absoluta de Noruega el 4 de septiembre de 2020 durante un partido de la UEFA Nations League frente a Austria.

Con 25 años, Erling Haaland jugará su primera Copa Mundial de la FIFA. Reuters

Desde entonces, su producción internacional ha sido extraordinaria.

En menos de cinco años alcanzó los 55 goles con su país, una cifra que lo convirtió en el máximo referente ofensivo de una generación noruega que ha devuelto la ilusión a sus aficionados.

El camino hacia el Mundial 2026 terminó de consolidar su estatus.

Haaland marcó 16 goles en apenas ocho partidos de clasificación, el doble que cualquier otro futbolista de las eliminatorias europeas. Su potencia física, capacidad de definición y presencia dentro del área impulsaron a Noruega hacia su primera Copa del Mundo desde Francia 1998.

El torneo de 2026 también tendrá un significado especial para él.

A diferencia de Messi, Mbappé, Kane o Cristiano Ronaldo, Haaland disputará por primera vez una gran competición internacional con su selección absoluta