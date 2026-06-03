¡Italia hará historia en Roland Garros! Cobolli se mete a Semifinales

Flavio Cobolli está viviendo el torneo de su vida en Roland Garros 2026. El italiano de 24 años, décimo cabeza de serie, ha mostrado un tenis maduro y sólido sobre la arcilla parisina, superando rivales de alto nivel y hoy se clasificó a Semifinales.

Ahora, Cobolli se encuentra a solo dos victorias del título en París. Tras llegar a su primera Semifinal de Grand Slam, el joven talento italiano tiene la oportunidad histórica de convertirse en campeón de Roland Garros y escribir su nombre entre las leyendas del tenis.

Flavio Cobolli celebró a lo grande su primera clasificación a Semis de un Grand Slam REUTERS

Cobolli le remontó a Auger-Aliassime en Roland Garros

Flavio Cobolli tuvo un comienzo titubeante en un miércoles marcado por el viento y las condiciones climáticas adversas, pero finalmente se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, logrando así su primera clasificación para las Semifinales de Roland Garros.

Tras un intercambio inicial de breaks, Auger-Aliassime rompió el servicio de su rival en el décimo juego para llevarse el primer set, tras lo cual se cerró el techo de la pista Philippe Chatrier.

Cobolli, uno de los tres italianos que seguían en el cuadro masculino, remontó un 1-3 en contra en el segundo set gracias a la repentina mejora de las condiciones de juego.

Tras igualar el partido, el décimo cabeza de serie subió la intensidad en el séptimo juego de la siguiente manga y se colocó a solo un set de su primera aparición en las semifinales de un Grand Slam.

El jugador de 24 años se golpeó el pecho cuando se adelantó en el cuarto parcial y acabó asegurándose cómodamente la victoria.

Semifinal italiana inédita en Roland Garros

En Semifinales, Flavio Cobolli se enfrentará a un compatriota: el ganador del duelo entre Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.

Es la primera vez en la era abierta que dos tenistas italianos se enfrentan en Semifinales de un Grand Slam masculino en la Era Abierta.

Flavio Cobolli y Félix Auger-Aliassime saludándose en Roland Garros REUTERS

Este enfrentamiento no solo representa un hito para el tenis italiano, sino que garantiza que un jugador de Italia estará en la final del torneo, consolidando el gran presente del país en el circuito ATP.