El poder vikingo que estremecerá en el Mundial 2026

Si los islandeses sorprendieron con su “¡HUH!” en las gradas, para el Mundial 2026 se espera otra dosis de poder vikingo. Un aficionado de la selección de Noruega mostró lo que preparan para la cita que iniciará en los próximos días y que puede estremecer a los rivales.

En las gradas, los aficionados noruegos ya ensayan una remada gigante, donde los tambores marcan la pauta de los movimientos y gritos.

Una de las muestras del poder vikingo se vio en el duelo contra Suecia en Oslo, donde los noruegos se impusieron 3-1. En un momento, los aficionados estremecieron el estadio y compartieron lo que se puede vivir en el Mundial 2026.

El regreso de la selección de Noruega a un Mundial, después de 28 años, ha causado gran expectación y en su país evaluaban un cambio de reglas para que los aficionados puedan beber en bares durante los partidos de su combinado.

Erling Haaland sumó 16 goles en ocho partidos en la clasificación europea para el Mundial 2026 Reuters

Erling Haaland es el líder de la selección de Noruega, que consiguió su pase al Mundial 2026 tras una impecable clasificación, en la que el goleador marcó en 16 ocasiones en ocho partidos.

En la clasificación europea, el inglés Harry Kane, el austriaco Marko Arnautovis y el neerlandés Memphis Depay marcaron ocho goles.

“Desde que debuté internacionalmente en 2019, mi gran objetivo ha sido llevar a Noruega a un Mundial y a una Eurocopa. Siento mucha presión, pero me gusta. Si no fuera yo mismo Erling Haaland, lo presionaría mucho. Ahora tenemos una generación increíble y quiero aprovecharla”, dijo Haaland el mes pasado.

La selección de Noruega está encuadra en el Grupo I, junto a Francia, Senegal e Irak.

CALENDARIO DE NORUEGA EN EL MUNDIAL 2026:

- Martes 16 de junio: Irak vs. Noruega – Estadio Boston.

- Lunes 22 de junio: Noruega vs. Senegal – Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

- Viernes 26 de junio: Noruega vs. Francia – Estadio Boston.