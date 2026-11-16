Los Seattle Seahawks ya tomaron una decisión sobre su quarterback titular. El entrenador en jefe, Mike Macdonald, terminó con las especulaciones acerca de una posible competencia entre Sam Darnold y Drew Lock, al confirmar que el primero conservará su puesto cuando reciba el alta médica.

La determinación llega después de que Lock liderara el triunfo 21-13 sobre Las Vegas Raiders, resultado que mantuvo su registro perfecto en sus apariciones durante la temporada 2026. Sin embargo, su buen desempeño no ha cambiado la jerarquía establecida por el cuerpo técnico de Seattle.

Macdonald respalda a Darnold pese al buen momento de Lock

Durante su participación en el programa de la estación Seattle Sports 710 AM y posteriormente ante los medios de comunicación, Macdonald fue contundente al hablar sobre la situación de sus quarterbacks.

"Drew ha estado fantástico, ha estado fenomenal, pero Sam es nuestro quarterback", expresó el entrenador, quien también manifestó su deseo de contar con Darnold completamente recuperado y con una semana de trabajo normal.

El coach considera que el titular tiene las condiciones necesarias para recuperar su mejor versión, pese a un inicio de campaña complicado por los problemas físicos que han limitado su continuidad.

¿Cuándo regresará Sam Darnold con los Seahawks?

Darnold se ha perdido los últimos dos partidos debido a problemas físicos que incluyen una lesión en el cuádriceps y una costilla fisurada, sufridas durante la derrota de la Semana 8 ante los Chicago Bears.

Con Seattle entrando en su semana de descanso de la Semana 11, el equipo confía en aprovechar estos días para facilitar su recuperación. El objetivo es que el quarterback pueda reincorporarse a los entrenamientos y estar disponible para el compromiso divisional contra los San Francisco 49ers, programado para el 29 de noviembre, correspondiente a la Semana 12.

Lock presiona con sus números, pero Darnold conserva la titularidad

Antes de su lesión, Darnold acumulaba 10 pases de touchdown y nueve intercepciones, números que contrastan con el rendimiento de Lock. El suplente registra 837 yardas por pase, siete touchdowns y ninguna intercepción en cuatro partidos, además de mantener su condición de invicto en sus apariciones de esta campaña.

Pese a esa diferencia de rendimiento, Macdonald apuesta por la experiencia y el potencial de Darnold. Con marca de 6-4, los Seahawks necesitan estabilidad en la posición más importante de su ofensiva para mantenerse en la pelea por la cima de la NFC Oeste.

Por ahora, el mensaje del entrenador es inequívoco: Lock ha respondido cuando se le ha necesitado, pero la titularidad sigue perteneciendo a Darnold.