El regreso de la NFL a México con el enfrentamiento entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers en el Estadio Banorte ha generado una enorme expectación entre los aficionados al emparrillado. Sin embargo, esta celebración deportiva trae consigo una profunda preocupación sobre el futuro inmediato del terreno de juego, especialmente tras las millonarias inversiones realizadas para adecuar el inmueble rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El recinto al sur de la Ciudad de México se preparó durante meses y adoptó un sistema de césped especial para cumplir con los más altos estándares exigidos por la FIFA. A pesar de los esfuerzos por garantizar una superficie perfecta para el torneo internacional de selecciones, el impacto físico y la alta exigencia mecánica de un partido de futbol americano amenazan con sepultar todo este trabajo previo en cuestión de horas.

Los antecedentes en Europa y el fantasma del cambio total de césped

Los temores sobre el deterioro del campo no son infundados ni exagerados, ya que la experiencia internacional más reciente en Europa respalda este escenario. Durante la presente temporada, tanto el Santiago Bernabéu en Madrid como el Allianz Arena en Múnich albergaron partidos de la NFL y sufrieron estragos severos en sus míticas canchas tras el paso de los equipos profesionales estadounidenses.

La magnitud de los daños en ambos estadios europeos fue tal que las directivas se vieron obligadas a retirar y cambiar por completo el césped debido a lo maltratado que quedó tras el uso rudo. Esta situación encendió las alertas en el futbol mexicano, donde nunca antes se había tenido que llegar al extremo de sustituir totalmente la superficie del Coloso de Santa Úrsula a pesar de los antecedentes históricos de desgaste.

Estadio Santiago Bernabéu, sede de juego internacional de la NFL X: @Paul_Tenorio

Una carrera contrarreloj para la Liguilla del Apertura 2026

El margen de maniobra para el equipo de mantenimiento del estadio será prácticamente inexistente una vez que concluya el encuentro entre Minnesota y San Francisco. Los especialistas encargados del cuidado del campo solo contarán con un par de días para evaluar los daños, intentar rescatar las zonas más afectadas y devolverle la estabilidad a un terreno que sufrirá estresantes pruebas de peso y tracción.

La presión es máxima porque el calendario del futbol nacional no da tregua y exige condiciones óptimas de forma inmediata. La Liguilla del torneo Apertura 2026 tiene programado su arranque para el próximo 25 de noviembre, lo que deja a los encargados del césped en una auténtica carrera contra el tiempo para evitar un desastre estético y funcional en la fase más importante del campeonato local.

Vista de la cancha del Estadio Banorte. Mexsport

El dilema entre el espectáculo internacional y la salud de la cancha

Este dilema pone sobre la mesa el eterno debate acerca de la viabilidad de mezclar grandes espectáculos de entretenimiento comercial con las exigencias profesionales del balompié de máxima categoría. Aunque la llegada de la NFL posiciona nuevamente a México en el mapa de los eventos deportivos globales más atractivos, el costo colateral podría recaer directamente sobre la calidad del espectáculo local durante la disputa por el título.

La directiva y los expertos en agronomía deportiva enfrentan el reto más complejo de los últimos años para blindar el césped mundialista contra el daño inevitable del emparrillado. Los próximos días definirán si el Estadio Banorte logra superar con éxito esta dura prueba o si se convierte en un nuevo caso de estudio sobre las complicaciones de albergar múltiples disciplinas de alto rendimiento en una misma cancha