Al llegar de nuevo a las instalaciones del NK Osijek, Armando León dio algunos resoplidos de alivio. Por extraño que parezca, se siente más en casa en Croacia que en el tiempo que pasó con la Selección Mexicana.

El delantero ha vuelto confundido al país donde trabaja como futbolista. No entiende realmente qué sucedió en los días que pasó como seleccionado nacional, un sueño que puede haber sido una exploración cercana a la tristeza.

Nadie lo trató mal ni tampoco hubo reclamos, pero es verdad que tuvo poca comunicación con sus compañeros. Poco tiempo para hacer migas.

Armando León no sabe qué hizo mal

En los entrenamientos él mismo sintió, según aseguran en su círculo cercano, que estuvo rondando lo que hace con el NK Osijek, pero la decisión de mandarlo a la tribuna fue un impacto sorpresivo.

Cuando se enteró de que iba a la tribuna al estadio de Monterrey, no sacó conclusiones. Le dijeron que el juego estaba bajo presión y que su llamado obedecía más a que conociera el entorno de la Selección. La explicación fue que no querían mandarlo a la hoguera y dejar el peso de la misión en alguien de mayor experiencia como Julián Quiñones.

Hasta ahí todo normal. Después, un periodista cercano a la Selección desató una oleada de reclamos al mencionar que le habían filtrado que no tenía nivel para la Selección y desde ese momento él mismo le puso la cruz.

¿Cómo se fue del Tri Armando León?

Lo único que sabe Armando León es que Rafael Márquez lo despidió con educación, deseándole lo mejor, y él no preguntó por qué no jugó.

Armando León tuvo una aventura extraña en Selección Mexicana X: @miseleccionmx

Al llegar al NK Osijek, su entrenador, Federico Bessone, y sus compañeros lo cobijaron de inmediato. En el club croata tampoco identifican la razón de que no haya tenido minutos de participación en Nations League.

No quieren centrarse en ello y trabajan mentalmente con León, que por ahora pretende borrar esos días en la Selección y pensar que fue algo extravagante su aventura, aunque aleccionadora. El lunes seguramente será titular ante el Slaven Koprivnica.