Un mexicano que está en el futbol inglés puede consumar el cambio de equipo en breve tiempo. Bernardo Cueva se encuentra en la fase final de las negociaciones para dejar al Chelsea e incorporarse al Crystal Palace, donde volvería a trabajar con Thomas Frank.

El técnico danés confirmó que el acuerdo está “muy cerca”. Frank asumió la dirección del Crystal Palace, que atraviesa un momento complicado y busca recuperar una fórmula de trabajo que ya le dio resultados durante su etapa en el Brentford.

Cueva construyó su reputación en Inglaterra junto a Frank. Se incorporó al Brentford durante la temporada 2020-21 y formó parte del cuerpo técnico que consiguió el ascenso a la Premier League en 2021.

¿Cuál es la especialización de Bernardo Cueva?

Su especialidad es el análisis de datos, la inteligencia deportiva y el diseño de jugadas a balón parado. Antes de emigrar a Inglaterra trabajó en el área de inteligencia deportiva de Chivas, entre 2017 y 2020.

En 2024 llegó al Chelsea como responsable de estrategia en pelota detenida. Incluso ganó notoriedad en el último Mundial de Clubes por su trabajo de estrategia en los tiros de esquina, lo que era su especialización y funcionó para ganar el codiciado trofeo.

Sin embargo, la incorporación de Austin MacPhee al cuerpo técnico durante el verano de 2026 modificó su escenario en el club.

Cueva iría a su tercer equipo en Inglaterra

La operación requiere cerrar los términos entre ambos clubes, pero la intención de Frank es rodearse de colaboradores que conocen su metodología y con quienes compartió un proyecto exitoso.

Para Cueva, el cambio supondría un nuevo paso en su carrera y la oportunidad de ganar responsabilidades en la Premier League. Su posible llegada coloca el trabajo de un mexicano en un cuerpo técnico de primera línea en Inglaterra.