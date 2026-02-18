NFL 2026: Los 49ers romperán récord histórico de millas de viaje con su regreso a México y el primer juego en Australia

La próxima temporada de la National Football League será un mapa desplegado sobre la mesa de los 49ers, un calendario que se parece más a un atlas que a un cuaderno de jugadas. La ligaconfirmó que el equipo jugará en la Ciudad de México por tercera ocasión en su historia. Ese salto al sur del Río Bravo se suma a la travesía hasta Melbourne, donde enfrentarán a los Rams como visitantes designados.

La suma de kilómetros es de novela. San Francisco deberá recorrer cerca de 38,100 millas (61,315 km) para cumplir con sus compromisos fuera de casa, incluida la parada mexicana. Es la mayor cifra registrada para un equipo en una temporada regular, por encima del registro de los Chargers en 2025.

Un calendario que parece ruta aérea

Además de México y Australia, el equipo tendrá dos viajes a la costa este. Visitas a los Atlanta Falcons en Atlanta y a los Giants en Nueva York. Ocho juegos de visitante más el duelo en territorio mexicano completan la cuenta. Cada vuelo representa horas de cabina, jet lag en la mochila y piernas que deben responder el domingo.

La marca histórica no es casualidad. La liga vive su etapa global con nueve partidos internacionales confirmados. El viaje de los 49ers marca un precedente. Será la primera organización en disputar juegos internacionales en dos continentes distintos dentro de la misma temporada. El antecedente cercano fue de los Vikings, quienes disputaron partidos en Dublín ante los Steelers y en Londres frente a los Browns en semanas consecutivas.

La distancia no se mide sólo en millas. Se mide en logística, en adaptación de horarios, en cuerpos que cambian su reloj interno. Los entrenadores calculan descanso, nutrición y sesiones de recuperación. La gerencia revisa rutas de vuelo como si fueran coberturas defensivas. El viaje a Australia será el más largo en la historia de la franquicia. El retorno a México agrega un capítulo con aroma a estadio lleno y camisetas rojas en las gradas.

En números crudos, San Francisco viajará cerca de 10,000 millas (16,093 km) más que en 2025 cuando registró 28,363 millas 45,648 km. Esa diferencia equivale a cruzar el Atlántico y regresar. Cada milla suma desgaste, pero también exposición global.

La historia tiene sabor a aventura. Un equipo que sale del Pacífico, cruza desiertos de aire, aterriza en volcanes mexicanos, salta al otro hemisferio y vuelve para enfrentar la humedad de Georgia y el viento del Hudson.

Calendario

Las fechas se conocerán en mayo cuando la liga publique el calendario completo. El destino ya está escrito. La temporada 2026 no será sólo una campaña, será una gira mundial con récord de millas, con estadios en dos continentes y con un equipo que viaja como si persiguiera su propia sombra sobre el mapa.