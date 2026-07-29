Neymar: “mi etapa con la selección de Brasil ya pasó”

Neymar lo tiene claro, su ciclo con la selección de Brasil ya pasó y no cree que quiera estar con la Canarinha, así lo señaló el delantero de 34 años después de que Santos venciera 4-2 a la Universidad Central de Venezuela en un partido de la Copa Sudamericana.

“Creo que mi etapa con la selección ya pasó. Hice historia allí y estoy muy contento por ello. Viví muchas cosas, lo di todo y siempre luché y me batí por la camiseta amarilla. Pero no creo que ya lo quiera”, declaró el máximo goleador de todos los tiempos de la selección de Brasil.

Neymar juró que se batió por la playera de la selección de Brasil Reuters

Las declaraciones de Neymar reforzaron los comentarios que hizo inmediatamente después de la derrota de Brasil por 2-1 ante Noruega en el Mundial, el pasado 5 de julio.

Tras salir como suplente y marcar un penalti en el tiempo de descuento, Neymar insinuó que su carrera internacional había llegado a su fin durante una entrevista con la cadena brasileña ge.

“Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó”, afirmó.

Después de ser eliminados en el Mundial, Neymar afirmó que se había acabado Reuters

El delantero, que disputó cuatro Mundiales, disfrutó de una brillante carrera en clubes como el Santos, el Barcelona y el Paris Saint-Germain, pero solo ganó un título con el equipo nacional: la Copa de Confederaciones de 2013.

Su carrera internacional se saldó con 80 goles y 58 asistencias en 130 partidos.

Con información de Reuters.