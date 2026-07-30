Renovación en Brasil: Ancelotti apuesta por nuevas figuras

Una nueva era se avecina en la selección de Brasil. El técnico Carlo Ancelotti afirmó que los jugadores que tenían más de 30 años, el Mundial de 2026 marcó el final para esa generación, como los casos de Neymar (34 años), Danilo (35 años) o Casemiro (34 años).

“Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar, pasando por Danilo y Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial", dijo Ancelotti en una entrevista para la cadena brasileña ge.

Neymar señaló que su etapa con la selección de Brasil ya pasó Reuters

Carlo Ancelotti apuesta a nuevas figuras en la selección de Brasil y no sólo con miras al Mundial 2030, sino para su primer objetivo: la Copa América 2028.

“Vamos a identificar a nuevos jugadores que puedan incorporarse; no me refiero al próximo Mundial de 2030, sino a aquellos que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028”, apuntó.

La selección de Brasil quedó eliminada del Mundial 2026 en los Octavos de final, tras caer contra Noruega Reuters

El técnico dejó claro que no sustituirá a los 26 jugadores, sino que mantendrá a algunos futbolistas importantes para dar continuidad al trabajo, como el caso de Marquinhos.

“Creo que es importante que se queden para dar una señal de continuidad al trabajo. Pero la idea es cambiar, incorporar a una nueva generación”, agregó.

ANCELOTTI DESCARTÓ DEJAR A LA SELECCIÓN DE BRASIL POR ITALIA

Carlo Ancelotti admitió que sí hubo un contacto de la Federación Italiana de Futbol, pero afirmó que tiene un compromiso con Brasil.

“Simplemente hubo un contacto por parte de la federación, pero no es una cuestión de contrato, es una cuestión de compromiso. Tengo un compromiso con Brasil, no porque haya firmado un contrato, sino por el año que he pasado aquí, donde me han acogido muy bien, y no quiero romper ese compromiso”, señaló.