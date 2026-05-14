Brasil y Ancelotti quieren más; extienden contrato hasta 2030
La Confederación Brasileña de Futbol extendió el contrato de Carlo Ancelotti hasta el Mundial de 2030
El proyecto de Carlo Ancelotti con la selección de Brasil durará otros años más, debido a que se le renovó su contrato hasta el Mundial 2030, así lo anunció la Confederación Brasileña de Futbol.
"Desde hace un año trabajamos para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo”, dijo Carlo Ancelotti en un video.
El extécnico del Real Madrid fue anunciado con la selección brasileña en mayo y debutó en julio de 2025, en medio de pobres resultados en la clasificatoria sudamericana, que llevó a los ceses de Fernando Diniz y Dorival Júnior.
La CBF destacó que el acuerdo refleja el apoyo al trabajo que realiza el técnico y la confianza que se ganó con la plantilla y los aficionados.
Desde su llegada, Carlo Ancelotti entendió desde el primer minuto lo que significa el futbol para Brasil.
“Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que significa el futbol para este país. Quiero agradecer a la CBF su confianza. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño”, dijo Ancelotti.
Por su parte, Samir Xaud, presidente de la CBF, celebró la renovación del técnico y destacó que la decisión se ajusta al proyecto deportivo para los próximos años.
“Hoy es un día histórico para la CBF y para el futbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva”, indicó.