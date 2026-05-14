Brasil y Ancelotti quieren más; extienden contrato hasta 2030

El proyecto de Carlo Ancelotti con la selección de Brasil durará otros años más, debido a que se le renovó su contrato hasta el Mundial 2030, así lo anunció la Confederación Brasileña de Futbol.

"Desde hace un año trabajamos para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo”, dijo Carlo Ancelotti en un video.

El extécnico del Real Madrid fue anunciado con la selección brasileña en mayo y debutó en julio de 2025, en medio de pobres resultados en la clasificatoria sudamericana, que llevó a los ceses de Fernando Diniz y Dorival Júnior.

La CBF destacó que el acuerdo refleja el apoyo al trabajo que realiza el técnico y la confianza que se ganó con la plantilla y los aficionados.

Desde su llegada, Carlo Ancelotti entendió desde el primer minuto lo que significa el futbol para Brasil.

“Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que significa el futbol para este país. Quiero agradecer a la CBF su confianza. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño”, dijo Ancelotti.

Por su parte, Samir Xaud, presidente de la CBF, celebró la renovación del técnico y destacó que la decisión se ajusta al proyecto deportivo para los próximos años.

“Hoy es un día histórico para la CBF y para el futbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva”, indicó.