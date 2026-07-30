Desprecian el Tour de Isaac del Toro: exjefe de un equipo afirma que el mexicano sólo brilló gracias a Pogacar

Isaac del Toro hizo lo que muy pocos ciclistas de 21 años han conseguido en la historia del Tour de Francia. Subió al tercer escalón del podio en París, conquistó el maillot blanco como mejor joven de la carrera y terminó por delante del francés Paul Seixas, la joya del ciclismo europeo llamada a dominar la próxima generación.

Sin embargo, no todos quedaron impresionados. Patrick Lefevere, uno de los directores deportivos más influyentes de las últimas décadas, aseguró que el éxito del mexicano tuvo a Tadej Pogacar como máximo responsable.

No podemos olvidar que Tadej ayudó muchísimo a su compañero. Sin él, Del Toro probablemente nunca habría subido al podio y, sin duda, no habría ganado su primera etapa", declaró el belga al medio Cyclism'Actu al hacer su balance del Tour de Francia 2026.

Del Toro no llegó al Tour como líder del UAE Team Emirates. Su función era trabajar para Pogacar, protegerlo en la montaña y sacrificar sus propias opciones cuando fuera necesario. Aun con ese rol secundario, el mexicano encontró espacios para ganar una etapa, mantenerse entre los mejores durante tres semanas y terminar tercero de la clasificación general.

Su rendimiento cobra todavía más valor al compararlo con el de Paul Seixas. El francés fue presentado durante toda la carrera como el gran fenómeno del ciclismo mundial y el futuro del deporte, pero terminó cuarto de la general y cedió el maillot blanco precisamente ante Del Toro.

La diferencia entre ambos fue también la responsabilidad con la que afrontaron la carrera. Mientras Seixas corrió con libertad buscando su propio resultado, Del Toro pasó buena parte del Tour trabajando para Pogacar antes de poder pelear por sus propios objetivos.

Las declaraciones de Lefevere, sin embargo, recuerdan una realidad del ciclismo moderno. En un deporte profundamente colectivo, el trabajo de un líder suele eclipsar el desempeño de quienes sacrifican sus opciones por el equipo.

Pero los números cuentan otra historia. Del Toro terminó tercero del Tour, ganó el maillot blanco y se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la carrera más importante del mundo.

Tadej Pogacar e Isaac del Toro lograron una sociedad de dos vías. AFP

¿Quién es Patrick Lefevere?

Patrick Lefevere es una de las figuras más respetadas del ciclismo profesional. El dirigente belga construyó una trayectoria de más de cuatro décadas como director deportivo y mánager, primero en Mapei y posteriormente al frente del Quick-Step, equipo que con el paso de los años se convirtió en una de las estructuras más exitosas del pelotón internacional.

Bajo su dirección se formaron y triunfaron campeones como Tom Boonen, Julian Alaphilippe, Mark Cavendish y Remco Evenepoel, además de conquistar cientos de victorias y múltiples títulos monumento y mundiales.

Lefevere se retiró de la dirección del Soudal Quick-Step antes del Tour de Francia 2026, pero sigue siendo una voz de enorme peso dentro del ciclismo. Por ello, sus opiniones suelen generar debate.

En su análisis del Tour reconoció que Remco Evenepoel lo hizo cambiar de opinión al terminar segundo de la clasificación general y elogió al francés Paul Seixas.