El reloj millonario de Isaac del Toro: cuánto cuesta la joya de lujo que lo acompañó al podio del Tour de Francia

Mientras millones de aficionados seguían la batalla por el maillot amarillo, otro detalle captó la atención de los amantes de la relojería. En la muñeca izquierda de Isaac del Toro brillaba una pieza reservada para muy pocos. Un Richard Mille RM 67-02, uno de los relojes deportivos más exclusivos y costosos del mundo.

El ciclista mexicano, quien terminó tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026 y conquistó el maillot blanco al mejor joven, compartió el podio con su compañero Tadej Pogačar. Ambos lucieron prácticamente el mismo modelo de reloj durante varias etapas y en las celebraciones posteriores a la carrera. Fotografías de agencias internacionales muestran a Del Toro con un Richard Mille durante la competencia.

¿Qué reloj usó Isaac del Toro?

Las imágenes del Tour permiten identificar un Richard Mille RM 67-02 Automatic Extra Flat, un reloj desarrollado específicamente para atletas de alto rendimiento.

El reloj de Isaac del Toro puede sobrepasar los siete millones de pesos. Redes Sociales

Su diseño fue concebido para soportar las exigencias de disciplinas como el ciclismo, el atletismo o el tenis gracias a una construcción ultraligera y resistente a vibraciones e impactos. El modelo pesa apenas 32 gramos, incluida la correa, una cifra sorprendente para un reloj mecánico automático.

Isaac del Tour terminó con el maillot blanco en el Tour de Francia. REUTERS

¿Cuánto cuesta el Richard Mille RM 67-02?

El precio depende de la versión y de la disponibilidad en el mercado.. Cuando fue presentado, el RM 67-02 tenía un precio cercano a los 120 mil dólares, pero la enorme demanda y su producción limitada han disparado su valor. Actualmente, diversas versiones alcanzan entre 250 mil y 400 mil dólares, mientras que algunas ediciones especiales superan el medio millón de dólares.

Eso significa que el reloj puede costar entre 4.7 y 7.5 millones de pesos mexicanos. A diferencia de otras piezas de alta relojería, el RM 67-02 fue diseñado pensando en el deporte.

Está fabricado con materiales como Carbon TPT, Quartz TPT y titanio grado 5, utilizados también en la industria aeroespacial y la Fórmula 1. Su movimiento automático esqueletizado reduce el peso al mínimo sin comprometer la precisión.

Patrocinador del UAE Team

Richard Mille mantiene además una estrecha relación con el UAE Team Emirates-XRG, equipo al que pertenece Isaac del Toro. La marca también patrocina a Tadej Pogačar, quien ha convertido al RM 67-02 en una de sus señas de identidad durante las grandes vueltas.

Isaac del Toro irrumpió como uno de los mejores ciclistas del mundo. AFP

En el Tour de Francia 2026, Del Toro no sólo escribió una de las páginas más importantes del deporte mexicano. También ingresó al exclusivo grupo de atletas que portan uno de los relojes más codiciados del planeta.

La combinación de un podio histórico, el maillot blanco y un Richard Mille de varios millones de pesos terminó por convertir la imagen del mexicano en una de las más llamativas de la Grande Boucle. Más que un accesorio, el RM 67-02 representa la unión entre la alta relojería y el deporte de élite, un mundo al que Isaac del Toro ya pertenece por mérito propio.