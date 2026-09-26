 Néstor Lorenzo asegura que Colombia no fue borrada, pese a genialidad de Gilberto Mora con México

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección de Colombia, aseguró que su equipo no fue borrado por su similar de México durante el empate 1-1, en Baltimore, juego amistoso que marcó el arranque de la Fecha FIFA.

"No. Fuimos superados a veces, pero nunca desaparecimos", aseguró el estratega argentino a la prensa cafetera, un tanto decepcionada por no conservar la ventaja sobre el representativo mexicano. "Eso es como un término de magia y no de futbol”.

A la defensiva. El DT de Colombia respaldó a los suyos, al tiempo que justificó las fallas que derivaron en el empate a un gol, convertido por Gilberto Mora y una magistral jugada individual.

“En el primer tiempo, México nos superó, llegábamos tarde a las presiones. Ya en el segundo tiempo nos emparejamos. Ahora, conforme con la entrega, pero los jugadores dieron lo mejor, más que fue un partido intenso. Cometimos muchos errores, pero son corregibles. El debut de los chicos que entraron estuvo bien y hay futuro”, explicó desde el M&T Bank Stadium.

Colombia se adelantó en el primer tiempo, con un gol de Luis Javier Suárez, al minuto 8. Desde ese momento, México elevó la exigencia con tintes de poderlo remontar.

Eso sí, Néstor Lorenzo se reservó el señalar culpables, al tiempo que dio mérito a los mexicanos.

“No quiero dar nombre por nombre, o si alguno lo hizo mejor o peor. Entraron bien. El desafío fue emparejar las cosas en la parte complementaria, sin cambios de comienzo (en el segundo lapso). Nuestra salida fue muy lenta y permitimos la presión de los rivales”, explicó el seleccionador.

El próximo juego amistoso de _Colombia se disputará el 2 de octubre de 2026, contra la Selección de Paraguay, en New Jersey. El 6 de octubre los cafeteros cerrarán la Fecha FIFA ante Perú, en Miami.