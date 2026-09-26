"¡De la frontera pa’l mundo!": Los Xolos de Tijuana ladran la exitosa noche de Gilberto Mora 

Orgullo que se traduce en ladridos y júbilo en la frontera norte del país. Los Xolos de Tijuana expresaron su orgullo por el protagonismo de Gilberto Mora con la Selección Mexicana.

"¡De la frontera pa’l mundo!", celebró el Tijuana en diversas plataformas, luego del empate 1-1 entre las selecciones de México y Colombia.

Gil Mora se encargó de empatar el duelo amistoso ante los cafeteros, con un gol magistral, un recorte lleno de temple y calidad sobre el defensor Jhon Lucumí, reciente fichaje estrella de la Juventus.

Además, Gilberto Mora saltó a la cancha como titular, es parte del inicio de proceso del seleccionador Rafael Márquez y lo hace con el peso místico del dorsal '10'.

"Gilberto portó la camiseta con el dorsal número 10 en esta nueva era donde Rafael Márquez está al frente de la selección... La anotación fue una genialidad de Gil ya que dejó tendidos a dos rivales en su propia área para después batir al guardameta sudamericano", describió el Club Tijuana.

El camino tricolor de Gilberto Mora es prometedor. Comenzó en el verano del 2025 y bajo las órdenes de Javier Aguirre. Desde entonces suma 13 apariciones con el Tri mayor: seis amistosos, cuatro de Copa Mundial de la FIFA y tres de Copa Oro Concacaf.

"También significó el primer tanto de Mora con el combinado azteca, por lo que la familia Xoloitzcuintle se encuentra orgullosa de su desempeño y estaremos apoyándolo en todo momento que represente a nuestro país", añadió la jauría en su mensaje de aliento para el futbolista que ya alcanza en el club un valor de más de 20 millones de dólares.