La fecha FIFA de los debuts: Márquez, Zidane, Xavi, Klopp y otros técnicos

La primera fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo 2026 ha marcado el estreno de distintos entrenadores al frente de selecciones nacionales. Rafael Márquez será uno de ellos cuando México enfrente este sábado 26 de septiembre a Colombia en el M&T Bank Stadium.

El exfutbolista tendrá su primera experiencia como entrenador principal del conjunto mexicano después de haber formado parte del cuerpo técnico durante la Copa del Mundo.

Entre los entrenadores que comenzaron una nueva etapa con una selección aparecen Zinedine Zidane, Xavi Hernández, Diego Forlán, Marcelo Gallardo, Jorge Jesus, Roberto Mancini, Jürgen Klopp, Mark van Bommel y Patrick Vieira.

Xavi y Klopp iniciaron sus procesos con Países Bajos y Alemania, respectivamente. REUTERS

Zidane y Jorge Jesus comenzaron con victoria

Zinedine Zidane inició su gestión al frente de Francia con un triunfo 1-0 sobre Turquía. El único tanto del encuentro fue anotado por Kylian Mbappé al minuto 54, resultado que marcó el comienzo del ciclo del exjugador francés.

Jorge Jesus también tuvo una presentación con victoria al frente de Portugal. Un gol de João Félix permitió que el conjunto portugués se impusiera a Gales en el primer partido del entrenador.

Marcelo Gallardo, por su parte, comenzó su etapa como seleccionador de Ecuador con una derrota contundente. El equipo sudamericano cayó 3-0 a Corea del Sur durante su gira por Asia, con los goles de Oh Hyeon-gyu, Son Heung-Min y Lee Dong-gyeong.

Patrick Vieira es nuevo entrenador de Senegal. REUTERS

Xavi y Klopp protagonizaron un empate entre debutantes

La fecha FIFA también dejó enfrentamientos entre técnicos que estaban comenzando sus respectivos procesos. Xavi Hernández, al frente de Países Bajos, se enfrentó a Jürgen Klopp, quien dirigió por primera vez a Alemania. El partido terminó empatado con anotaciones de Felix Nmecha y Cody Gakpo.

Otro duelo de técnicos recién llegados terminó con triunfo para Bélgica. Roberto Mancini no pudo comenzar con victoria al frente de Italia y perdió 2-0 ante la selección dirigida por Mark van Bommel.

Patrick Vieira también inició su proceso con Senegal. El histórico futbolista empató 1-1 frente a Mozambique en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

Mancini inició con derrota al frente de Italia. REUTERS

Finalmente, Diego Forlán debutó como entrenador de Uruguay con una derrota frente a Japón. Kuryu Matsuki, Hiroki Ito y Ayase Ueda marcaron para el conjunto nipón, mientras Maximiliano Araújo consiguió el descuento para los uruguayos.

Después de estos estrenos, este sábado será el turno de Rafael Márquez. México enfrentará a Colombia en Baltimore, donde comenzará oficialmente su etapa como entrenador de la Selección Nacional.