Rafa Márquez se estrena como seleccionador en trepidante igualada de México y Colombia 

No se ganó, pero las sensaciones y la exhibición abrazan al inicio de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. La respuesta y protagonismo de una plantilla con base de jugadores mundialistas alcanzaron para igualar 1-1 el amistoso contra Colombia, en Baltimore.

Rafa Márquez, en su apuesta de once inicial lanzó como novedad a Hirving Lozano. El resto, casi una calca de lo que haría Javier Aguirre, con un 4-3-2-1 que logró proyectar al jugador sensación en la Liga MX, al volante Gilberto Mora.

Luis Suárez pegó primero

el marcador se abrió al minuto 8. Colombia hizo gala de su entendimiento con un Richard Ríos cargado de confianza, al llevarse colgado a Luis Chávez y servir un centro por derecha. Al balón llegó Luis Suárez con un cabezazo picado a las redes de Raúl Rangel.

Luis Javier Suárez abrió el marcador del M&T Bank Stadium, en Baltimore. Selección de Colombia

Con el gol, el apuro de la Selección Mexicana se hizo evidente, pero sin caer en la desesperación. El representativo azteca jugó a presión alta, pasó rápido a transiciones ofensivas.

De un momento a otro, México tenía sometidas a las líneas cafeteras, replegadas y en amontonamiento en el sector que custodiaba el guardameta Álvaro Montero.

Luis Suárez fue de los primeros en ser condicionado, con una tarjeta amarilla. El atacante cafetero atropelló en la disputa de un balón al defensor Johan Vásquez (23'). Álvaro Angulo, lateral de los Pumas, también sumó una amarilla para los colombianos, por una falta sobre 'Morita' (37').

México también desplegó buenas cualidades en los recorridos de campo. En los contragolpes, el jugador clave fue Gilberto Mora, quien a velocidad y recortes puso en desequilibrio al esquema de Néstor Lorenzo.

Por esta vía, el primer aviso llegó a la media hora, con una jugada en la que Roberto Alvarado y Luis Chávez estrellaron sus remates en el poste. Le siguieron cuatro minutos después una disputa aérea entre Hirving 'Chucky' Lozano y Armando 'Hormiga' González, este último ganó el remate a portería. Otro aviso peligroso que nació de los pies de Gilberto Mora.

'La Hormiga' González insistió contra el nerviosismo de los sudamericanos. Más cerca de empatarlo que en la jugada anterior, el ahora delantero del Olympiacos de Grecia tiró cruzado, pero Montero atajó (44'), para mantener la calma rumbo al vestidor.

Gilberto Mora se estrena como goleador

Fue cuestión de tiempo el empate, porque México regresó del descanso con mayor ímpetu y más llegadas por parte del 'Chucky' Lozano, hambriento de volver a celebrar goles con la Selección Mexicana.

Raúl Rangel no fue tan vistoso como en duelos anteriores, pero se mantuvo atento a su labor, especialmente en jugadas a balón parado; la reacción de sus centrales Johan Vásquez e Israel Reyes fue impecable.

Tras la serie de cambios por parte de Rafa Márquez, México le bajó la moral a Colombia con un golazo de gilberto Mora, para el 1-1. El joven maravilla de la Liga MX dejó ver su calidad y temple, para recortar a un defensa de alto calibre, a Jhon Lucumí.

El central de la Juventus visitó el césped ante el inesperado movimiento de Gil Mora, quien perfiló ante el marco un disparo certero a las redes. Ni Dávinson Sánchez junto con el portero Montero lograron desviarlo (61').

Volvió a intentar Colombia. Con piernas más frescas tras los cambios de Néstor lorenzo, sin embargo, la muralla tricolor resolvió cada embate de los cafeteros. Con escasos par de minutos, ambos bandos se enfrascaron en una bronca, empujones sobre Germán Berterame orilló al árbitro Guido González Júnior a finalizar el cotejo amistoso.

México ahora alistará su segundo juego de la Fecha FIFA. El 29 de septiembre se medirá a otro rival de Conmebol, a la Selección de Perú, en New Jersey, sede donde Rafa Márquez dispondrá del resto de jugadores de Chivas y de América que faltan por reportar.