El negocio de unos inversionistas para ganar millones con la reventa que FIFA desconocía

Mientras millones de aficionados luchan por conseguir una entrada para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mercado secundario se perfila como una mina de oro para inversionistas de alto nivel. TicketKings, una empresa de reventa de boletos con sede en Miami, ha lanzado una propuesta agresiva que busca capitalizar la escasez y la alta demanda del evento deportivo más visto del planeta.

De acuerdo con un documento de ventas revisado por Reuters, la firma buscaba recaudar 5.5 millones de dólares para adquirir un paquete de 8,000 entradas para partidos clave que involucran a selecciones como Inglaterra, Brasil y Escocia. La promesa para los inversionistas es asombrosa: rendimientos del 50% en solo seis meses, con picos de hasta el 87% en encuentros específicos.

La propuesta describe el fondo como:

"Una oportunidad de inversión premium que capitaliza el evento deportivo más visto del mundo a través de la adquisición y reventa estratégica de boletos. Nuestro fondo de boletos para la Copa del Mundo invertirá en 33 partidos, cuidadosamente seleccionados por su demanda de mercado y rendimientos proyectados".

A pesar de que el sitio web de la empresa afirma que su objetivo es "democratizar el acceso al entretenimiento en vivo", su estrategia para 2026 se centra en maximizar el margen de beneficio en la reventa, identificando juegos como el Portugal contra Uzbekistán en Houston como su activo más rentable.

"Estos partidos destacados ejemplifican la estrategia del fondo: identificar encuentros de alta demanda con un potencial de retorno significativo, optimizando tanto el costo de adquisición como el valor de reventa", indica TicketKings.

Precios "extorsivos": Las quejas de los fans por el Mundial 2026

La otra cara de la moneda la viven los seguidores del fútbol, quienes han calificado los precios oficiales y de reventa como una auténtica "extorsión". Con el torneo celebrándose en Estados Unidos, México y Canadá, el costo de las entradas ya es el más alto en la historia de las Copas del Mundo, dejando fuera a gran parte de la base de aficionados tradicionales.

Por ejemplo, los boletos de categoría superior para la gran Final el 19 de julio en East Rutherford salieron a la venta con un precio oficial de hasta $8,600 dólares, pero en plataformas de reventa un solo boleto para la final llegó a listarse por $230,000 dólares.

Ante esta situación, la FIFA ha respondido a Reuters asegurando que no tenía conocimiento de esta propuesta de inversión y advirtió que la reventa masiva viola sus términos y condiciones. Sin embargo, el presidente Gianni Infantino ha defendido los altos precios oficiales citando una "demanda sin precedentes" y la necesidad de generar ingresos para el desarrollo del deporte a nivel global.