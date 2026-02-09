Reventa para México Vs Corea del Sur supera el 3000% del precio inicial

De $2,600 a $98,000 pesos. En la propia página de FIFA, un boleto para el partido entre México y Corea del Sur del Mundial 2026, duelo que se jugará el 18 de junio en el Estadio Akron se revente a más del 3000% de su valor inicial.

A poco más de 4 meses de que comience la Copa Mundial de la FIFA, en donde México será anfitrión por tercera vez, la reventa de boletos se mantiene presente y algunos aficionados logran conseguir sus entradas, sin embargo, el precio es exageradamente mayor a lo establecido en un principio.

En redes sociales se hizo público lo que puede preciarse en la página de la FIFA, donde un boleto de $155 dólares -inicialmente- es puesto en reventa por $5,000 dólares, poco más del 3000% de su valor original.

Además, FIFA cobra cargos por servicio que rozan los $13,000 pesos mexicanos ($750 dólares), alcanzando los $98,000 por boleto para asistir al segundo partido del Tri en el Mundial 2026, mismo que se jugará en la cancha del Estadio Akron ante Corea del Sur.

Así fue como se compartió en redes sociales:

Partido clave para México en el Mundial 2026

Si bien todos los partidos del Mundial 2026 cuentan con su dosis de importancia, el México Vs Corea del Sur podría ser un parteaguas en las aspiraciones de Javier Aguirre y compañía, ya que un buen resultado en el debut ante Sudáfrica y un empate o victoria nate los asiáticos, representaría la clasificación del Tri para los 16avos de Final.

En caso contrario, si Sudáfrica derrota a México el 11 de junio, el combinado azteca estará completamente obligado a vencer a Corea del Sur -tal y como sucedió en 2018- para mantenerse firme en las aspiraciones de superar la Fase de Grupos y no quedar eliminado en la Primera Ronda por segundo Mundial consecutivo.

Estos son los partidos que estará jugando México durante la Fase de Grupos del Mundial 2026, donde aún falta definir al combinado europeo, mismo que saldrá entre: República de Irlanda, República Checa, Macedonia del Norte y Dinamarca.

BFG