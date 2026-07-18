Rayados vence a Santos en el debut de Matías Almeyda y resiste la reacción lagunera

El Club de Futbol Monterrey comenzó el torneo Apertura 2026 con una victoria de 3-2 sobre Santos Laguna en el Estadio BBVA. El conjunto regiomontano dominó gran parte del encuentro, construyó una ventaja de tres goles en la primera mitad y terminó resistiendo el intento de remontada de los Guerreros para quedarse con sus primeros tres puntos del campeonato.

El encuentro también marcó el debut oficial de Matías "Pelado" Almeyda como director técnico de Rayados, quien inició su etapa al frente del club con un triunfo ante su afición.

La superioridad del conjunto local comenzó a reflejarse al minuto 20. Tras recuperar el balón después de un despeje de Carlos Acevedo, Diego Rossi encontró a Lucas Ocampos, quien remató de primera intención al segundo poste para abrir el marcador. Aunque el VAR realizó una revisión silenciosa por una posible infracción en el origen de la jugada, el gol fue validado.

Cinco minutos más tarde llegó el segundo. Óliver Torres prolongó el balón de cabeza para habilitar nuevamente a Ocampos, quien condujo hasta el área y definió ante la salida de Acevedo para firmar su doblete.

Rayados amplió todavía más la ventaja al minuto 30. Lucas Ocampos asistió a Jesús Manuel "Tecatito" Corona, quien resolvió con una definición por encima del portero para convertir el 3-0.

Santos reaccionó, pero Monterrey conservó la ventaja

Cuando parecía que el partido estaba completamente controlado por Monterrey, Santos encontró una oportunidad para descontar antes del descanso.

Al minuto 39, Ezequiel Bullaude probó con un disparo desde fuera del área. Luis "Mochis" Cárdenas rechazó el balón, pero dejó el rebote dentro del área, donde Lucas Di Yorio apareció para empujar el esférico y marcar el 3-1. La anotación fue revisada por el sistema semiautomático de fuera de juego antes de ser confirmada.

Durante la segunda mitad, Monterrey mantuvo el control del encuentro durante varios lapsos, aunque no logró ampliar nuevamente la diferencia.

Ya en el tiempo agregado, Santos volvió a meterse al partido. Fran Villalba envió un tiro de esquina que Felipe Sánchez cabeceó dentro del área y Eduardo "Mudo" Aguirre alcanzó a contactar con la pierna derecha para colocar el 3-2.

Pese al gol del Mudo Aguirre, Rayados consiguió mantener la ventaja hasta el silbatazo final para iniciar el torneo con una victoria.

Orbelín Pineda todavía no se incorpora al plantel

Aunque este sábado Monterrey hizo oficial la incorporación de Orbelín Pineda como refuerzo para el Apertura 2026, el mediocampista no estuvo presente en el Gigante de Acero.

De acuerdo con el periodista Vladimir García, el futbolista permanece en Querétaro disfrutando de sus vacaciones tras haber completado las pruebas médicas. Se espera que reporte en las instalaciones de El Barrial entre lunes y martes para incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes del Pelado Almeyda.