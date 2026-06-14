Knicks desatan una noche de locura en Nueva York, celebración histórica termina entre arrestos y disparos

La conquista del campeonato de la NBA por parte de los New York Knicks desató una celebración masiva en Nueva York que rápidamente derivó en escenas de caos, daños materiales y enfrentamientos con la policía durante la madrugada del domingo.

Miles de aficionados se congregaron en distintos puntos de la ciudad después de que los Knicks remontaron una desventaja de 16 puntos para derrotar a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales y asegurar su primer título desde 1973.

La fiesta se trasladó a las calles

La mayor concentración de aficionados se registró en las inmediaciones del Madison Square Garden, donde una multitud siguió el partido en una pantalla gigante. Al consumarse la victoria, los seguidores inundaron calles y avenidas con cánticos, banderas y fuegos artificiales.

La celebración también alcanzó lugares emblemáticos como Times Square, Central Park y diversos barrios de Brooklyn. Los aficionados corearon el tradicional "Let's Go Knicks" mientras recorrían las calles de Manhattan.

Los festejos coincidieron con una jornada de alta actividad en la ciudad, ya que miles de personas regresaban de Nueva Jersey tras asistir a partidos de la Copa del Mundo disputados en el estadio MetLife.

La celebraciones en las calles se extendieron hasta al amanecer en Nueva York. REUTERS

Disturbios, daños y enfrentamientos

Con el paso de las horas, algunos grupos protagonizaron actos de vandalismo y enfrentamientos con elementos del Departamento de Policía de Nueva York.

Las autoridades reportaron daños a vehículos, incluidos parabrisas destrozados, además de personas escalando andamios, postes de alumbrado y monumentos públicos. En Times Square, aficionados se subieron a autobuses escolares estacionados y trataron de abordar un camión de bomberos en movimiento.

Uno de los autobuses involucrados en los disturbios terminó incendiado durante la madrugada.

El Departamento de Policía informó que realizó múltiples arrestos, aunque hasta el domingo por la mañana no había difundido una cifra oficial de detenidos.

Disparos en Times Square

Uno de los incidentes más graves ocurrió alrededor de las 2:00 horas en la intersección de Broadway y la Calle 42.

La policía informó que se escucharon varios disparos en la zona. Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas corriendo y buscando refugio tras escucharse una serie de detonaciones.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron personas heridas por arma de fuego.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del incidente.

Cientos de miles de aficionados tomaron las calles. REUTERS

Llamado a la calma

Tras el partido, el propietario de los Knicks, James Dolan, pidió a los aficionados celebrar de manera responsable.

Durante una conferencia de prensa en San Antonio, Dolan interrumpió brevemente las declaraciones del base Josh Hart para enviar un mensaje a los seguidores del equipo.

Sabemos que están celebrando y queremos que lo pasen bien. Por favor, tengan cuidado. No se lastimen ni lastimen a nadie", señaló.

La ciudad de Nueva York tiene previsto realizar un desfile de campeonato el jueves, acompañado de una ceremonia oficial en el Ayuntamiento.

Un título esperado durante más de medio siglo

El campeonato puso fin a una espera de 53 años para una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.

Los Knicks conquistaron apenas el tercer título de su historia y el primero desde 1973. La organización no disputaba unas Finales desde 1999, cuando cayó precisamente ante los Spurs.

La postemporada terminó convertida en una de las más dominantes en la historia reciente de la franquicia. Desde el inicio de los playoffs, el equipo ganó 15 de sus últimos 16 partidos.

La figura central fue Jalen Brunson, quien anotó 45 puntos en el encuentro definitivo y fue elegido Jugador Más Valioso de las Finales.

Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Manhattan y Brooklyn, miles de aficionados celebraban un campeonato que varias generaciones de seguidores nunca habían visto. La espera terminó para los Knicks, aunque la noche histórica también dejó imágenes de desorden que mantuvieron ocupadas a las autoridades hasta el amanecer.